Від чого залежить розмір пенсії?

Розмір майбутньої пенсії залежить не лише від кількості відпрацьованих років. Під час розрахунку Пенсійний фонд також враховує рівень офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески, а також середню заробітну плату по країні.

Цікаво Підвищення пенсій не буде: про що поліція попередила українців

Однак вимоги до страхового стажу продовжують поступово зростати. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо такого показника немає, право на пенсію виникає пізніше:

у 63 роки – за наявності не менше 23 років стажу;

у 65 років – за наявності щонайменше 15 років стажу.

Таким чином, громадяни зі стажем 25 років уже не можуть вийти на пенсію у 60 років, але отримують право оформити виплати після досягнення 63-річного віку.

Якою може бути пенсія при стажі 25 років?

Щоб оцінити можливий розмір виплат, варто враховувати не лише стаж, а й офіційний дохід людини протягом трудової діяльності. Якщо громадянин має 25 років страхового стажу, виходить на пенсію у 63 роки та отримував офіційну зарплату на рівні 10 000 гривень, орієнтовний розрахунок показує пенсію близько 2 700 гривень.

Важоливо! Однак на практиці така сума не виплачуватиметься. Якщо розрахована пенсія виявляється нижчою за встановлені державою гарантії, Пенсійний фонд здійснює доплату до мінімального рівня пенсійного забезпечення.

Після проведених індексацій у 2026 році мінімальна гарантована пенсійна виплата для таких категорій становить 3 406 гривень. Саме до цього рівня фактично можуть бути підвищені виплати, якщо індивідуальний розрахунок виявиться нижчим.

Яка пенсія при 25 роках стажу і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Чому стаж не завжди гарантує високу пенсію?

Одна з найпоширеніших помилок майбутніх пенсіонерів, оцінювати майбутню виплату виключно за кількістю років роботи.

Насправді вирішальне значення має не лише стаж, а й сума сплачених страхових внесків. Якщо людина тривалий час отримувала невисоку офіційну зарплату або частину доходу отримувала неофіційно, це безпосередньо впливатиме на розмір пенсії.

Крім того, до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок у необхідному розмірі. Саме тому роки неофіційної роботи можуть не враховуватися під час призначення пенсії.

Які виплати можуть збільшити пенсію?