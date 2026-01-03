Пенсія при рекордних 40 роках стажу: скільки отримають українці у 2026 році

Українці, які мають 40 років страхового стажу, можуть вийти на пенсію у 60 років. Але реальний розмір виплат залежить не лише від кількості років, а й від рівня заробітку та надбавок за понаднормовий стаж.

Скільки буде пенсія при мінімалці і 40 роках стажу?

При мінімальній зарплаті у 8 647 гривень та при наявності стажу у 60 років, у 2026 році пенсія становитиме близько 3 900 гривень, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний калькулятор.

Цікаво Підвищення пенсій 2026: для кого буде перерахунок у новому році

Водночас за середньої зарплати по країні (27 000 гривень у 2025 році) виплати зростають до 12 000 гривень. Як ми бачимо, різниця більше ніж у три рази, навіть при однаковому стажі.

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Довідково: Коефіцієнт страхового стажу розраховується як кількість відпрацьованих років, помножена на оцінку одного року стажу та поділена на 12 місяців. Для пенсіонера з 40 роками стажу цей показник становитиме 0,4.

Чи є для таких осіб доплата за понаднормовий стаж?

До того ж пенсіонери, які оформляють пенсію після жовтня 2011 року, отримують доплату за понаднормовий стаж, нагадує Пенсійний фонд. Відповідно, ним рахується стаж понад 35 років для чоловіків, та понад 30 років для жінок.

Розмір надбавки становитиме 1% від пенсії за кожен повний рік понаднормового стажу, але не більше 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Цікаво! Пенсіонери в Україні від 70 років щомісяця отримують вікову надбавку до 300 гривень, яка зростає з досягненням 75 та 80 років.

Які ще є надбавки для пенсіонерів у 2026 році?