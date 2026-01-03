Сколько будет пенсия при минималке и 40 годах стажа?

При минимальной зарплате в 8 647 гривен и при наличии стажа в 60 лет, в 2026 году пенсия составит около 3 900 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный калькулятор.

В то же время при средней зарплате по стране (27 000 гривен в 2025 году) выплаты возрастают до 12 000 гривен. Как мы видим, разница более чем в три раза, даже при одинаковом стаже.

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Справочно: Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество отработанных лет, умноженное на оценку одного года стажа и разделенное на 12 месяцев. Для пенсионера с 40 годами стажа этот показатель будет составлять 0,4.

Есть ли для таких лиц доплата за сверхнормативный стаж?

К тому же пенсионеры, которые оформляют пенсию после октября 2011 года, получают доплату за сверхнормативный стаж, напоминает Пенсионный фонд. Соответственно, ним считается стаж более 35 лет для мужчин, и более 30 лет для женщин.

Размер надбавки составит 1% от пенсии за каждый полный год сверхурочного стажа, но не более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Интересно! Пенсионеры в Украине от 70 лет ежемесячно получают возрастную надбавку до 300 гривен, которая растет с достижением 75 и 80 лет.

Какие еще есть надбавки для пенсионеров в 2026 году?