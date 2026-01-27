Низькі пенсії в Україні: без чого неможливе зростання виплат і пенсійна реформа

Найближчими роками в Україні планують реформувати пенсійну систему, аби підвищити рівень виплат. Урядовці бачать сприятливі умови для запуску змін і готують законопроєкт, який запропонує новий підхід до формування пенсії.

Що стримує зростання рівня пенсій в Україні?

Солідарна система пенсійного забезпечення в Україні не здатна забезпечити виплату, яка покриє реальний прожитковий мінімум для однієї людини. Вона потребує реформування, умовою для успіху якого є розвиток економіки. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Ілля Несходовський.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного відділу мережі захисту національних інтересів "А Н Т С" Без реформування – ніяк. По-перше, населення старішає, дуже мало народжується. Як результат, наявна система, коли зі страхових внесків накопичується пенсійний фонд, який дає можливість з них виплачувати пенсію, уже точно є нереальною, декілька років як. Тут більше інша причина проблеми. Не тільки демографія, а й те, що уряд за ці роки фактично не створив належних умов для розвитку української економіки. Як результат – низькі заробітні плати формують низький рівень пенсійного забезпечення.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні прожитковий мінімум підвищили до 2 595 гривень, а мінімальну зарплату – до 8 647 гривень.

Зверніть увагу! За даними Пенсійного фонду, за листопад 2025 року середня зарплата, з якої сплачені страхові внески, становила 21 263 гривні. Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2026 року становить 6 544 гривні. Водночас близько третини всіх пенсіонерів щомісяця отримує 3 339 гривень.

Що хочуть змінити в пенсійній системі?

В інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соціальної політики Денис Улютін анонсував реформу пенсійного забезпечення в Україні, яку планують запустити у 2026 або 2027 році. Серед можливих змін – впровадження трискладової системи пенсійного забезпечення:

реформа солідарної системи, при якій мінімальна пенсія досягне розміру 6 тисяч гривень;

перехід від спеціальних пенсій до професійних, який триватиме щонайменше 13 років;

поява добровільної накопичувальної пенсії.

Підготовка реформи триває, після фіналізації законопроєкту його планують узгоджувати з Урядом і партнерами.

За словами міністра соцполітики, сприятливою умовою для старту реформи є наявний у бюджеті ресурс великих відрахувань із зарплат військових. Завдяки їм Пенсійний фонд нині отримує більше надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ) й потребує менше дотацій з держбюджету.

Потрібно розуміти, у якому напрямку будуть здійснювати пенсійну реформу. Якщо це переведення в накопичувальну систему, тобто той рівень, який у нас не діє, у такому випадку це точно для нас не є раціональним. Тому що ефект додаткових надходжень від військовослужбовців зараз, від їхніх заробітних плат, дуже швидко закінчиться вже найближчим часом,

– вважає економіст Ілля Несходовський.

Експерт додає, що співвідношення працюючої частини населення й пенсіонерів в Україні нині складається не на користь перших. На його думку, держава потребує перегляду вимог для виходу на пенсію, підходу до нарахування виплати й визначення її розміру тощо. Проте ключовим підґрунтям для успіху пенсійної реформи має бути розвиток економіки.

У нашій системі без розвитку економіки, припливу інвестицій, збільшення продуктивності праці й рівня оплати праці, жодна пенсійна реформа не спрацює,

– підсумовує Ілля Несходовський.

З яких рівнів нині складається пенсійна система в Україні?