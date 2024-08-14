Невже пенсії та виплати під загрозою: скільки коштів отримує Україна від партнерів

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Цьогоріч український бюджет закладений у такий спосіб, що одна його половина йде на нацбезпеку та оборону, а інша половина – в дефіциті. За словами міністра фінансів України, у 2024 році дефіцит бюджету становитиме 43,5 мільярда доларів, іншими словами – це майже 25% ВВП.

До другої половини бюджету входять як освіта, охорона здоров'я, так і соціальні виплати, а отже всі пенсії, субсидії тощо. Утім, відомо, що соціальні видатки покриваються здебільшого саме коштом західного фінансування.

24 Канал дізнавався, скільки коштів отримає Україні від партнерів цьогоріч, чи вистачатиме цього фінансування на покриття соціальних видатків і чи збільшуватимуть виплати українцям.

Скільки Україна залучить коштів із різних програм

Згідно із державним бюджетом на 2024 рік, доходи визначено в розмірі 1,76 трильйона гривень, а витрати сягають аж 3,30 трильйона гривень. Не важко здогадатися, що дефіцит українського бюджету у 2024 році значно суттєвіший, аніж торік, а тому кошти для покриття доведеться шукати.

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Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, держави партнери та міжнародні фінансові інституції запевнили Україну у тому, що всі потреби фінансування будуть покриті на 2024 рік. Відтак в НБУ зазначають, що цьогоріч Україна розраховує отримати 38 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної допомоги.

Про таку суму коштів допомоги говорить й економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу.

Олег Пендзин Експерт "Економічного дискусійного клубу" Це підтверджено й, як відомо з різних джерел, Україні ці кошти дають. Й саме у цьому питань немає на сьогодні.

Відтак за словами Шмигаля, від США вже надійшло 3,9 мільярда доларів безповоротної допомоги до держбюджету. А загалом Україна розраховує отримати від американських союзників 7,8 мільярда доларів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни.

У травні цього року було зазначено, що Україна розраховує отримати ще 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду,

Від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility невдовзі очікується транш в розмірі 4,2 мільярда євро. Всього за 2024 рік Україна залучить за цією програмою 16 мільярдів євро.

Що передбачає програма Ukraine Facility Це програма фінансової підтримки України від Євросоюзу на 50 мільярдів євро у 2024 – 2027 роках, які будуть спрямовані на фінансування державного бюджету України. Пряма підтримка бюджету складає понад 38 мільярдів гривень. Допомога буде надаватися у формі пільгових кредитів (33 мільярди євро) та грантів (5,27 мільярда євро).

Крім того, близько 30 мільярдів доларів до державного бюджету України від лютого 2022 року було залучено завдяки проєкту PEACE in Ukraine, що є найбільшим за обсягом фінансування проєктом Світового банку.

Про що проєкт PEACE in Ukraine Цей проєкт є головним фінансовим інструментом Світового банку для України, який дозволив іншим міжнародним донорам об'єднати свої зусилля задля надання швидкої, адресної та прогнозованої підтримки. Понад 80% коштів, які надійшли через цей проєкт, це була бюджетна підтримка від США. Утім, PEACE in Ukraine також фінансується за кошти Світового банку, Японії, Великобританії, Норвегії та інших партнерів з розвитку.

Україні все ще не вистачає коштів

Сергій Коробкін під час розмови з 24 Каналом розповідає, що відповідно до останніх новин Україні зараз не вистачає коштів.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко повідомив , що дефіцит в бюджеті склав трішки більше ніж 43 мільярди доларів.

Саме тому Україна просить про прискорення щодо виділення кредиту для стабілізації економічної ситуації та забезпечення фінансування до 2025 року.

Сергій Коробкін Експерт з пенсійного забезпечення Зараз Україна просить про прискорення видання кредиту на суму в 50 мільярдів доларів. Утім, це кошти розписані на 4 роки наперед.

Як розповів Олег Пендзин, лише два місяці без американської допомоги обійшлися Україні в десь 200 мільярдів гривень з державного бюджету.

Що буде із соцвиплатами

Станом на 30 червня, державний та гарантований державою борг України становив 6,16 трильйона гривень, або 152,2 мільярда доларів. Сума зовнішнього боргу складає 4,45 трильйона гривень, а внутрішнього – 1,71 трильйона гривень.

Експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський розповів 24 Каналу, що цього року державний бюджет України розрахований так, що практично всі надходження в результаті збору податків, акцизів тощо підуть на утримання армії та розв'язання питань оборони.

Водночас всі соцвиплати, пенсії, субсидії, допомога особам з інвалідністю тощо будуть покриватися коштом зовнішніх запозичень від США, Канади, Євросоюзу тощо.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Крім грантових грошей, ми беремо ще й кредити у Міжнародного валютного фонду, зокрема вони також йдуть на покриття соцвиплат. Навіть попри часті запізнення коштів від західних партнерів допомога все-таки надходить. І це важливо для українського бюджету.

Експерт нагадав, що на соціальне забезпечення у 2024 році заплановано понад 470 мільярдів гривень.

А найдорожчими бюджетними програмами стануть:

"Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" – 271,9 мільярда гривень;

"Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" – 88,7 мільярда гривень,

"Виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" – 49,9 мільярда гривень,

"Соціальний захист дітей та сім’ї" – 27,6 мільярда гривень,

"Підтримка малозабезпечених сімей" – 20,2 мільярда гривень,

"Соціальний захист осіб з інвалідністю" – 6,4 мільярда гривень.

Утім, Олег Пендзин додає, що треба бути дуже обережним щодо того, що усі військові видатки Україна фінансує саме власним коштом.

З прийнятої американської допомоги Україні у 2024 році у розмірі 61 мільярда доларів, лише понад 7 мільярдів доларів прийшли безпосередньо в бюджет на соціальні потреби. Все решта – це військова допомога, яка прийшла чи ще прийде у вигляді зброї й боєприпасів,

– пояснює він.

Чи зростуть пенсії та інші виплати

Як розповіла в ефірі телемарафону міністр Оксана Жолнович, в Україні можуть скасувати прожитковий мінімум , а замість нього впровадити спеціальну грошову допомогу. Розмір такої допомоги залежатиме від складу родини та домогосподарства.

Павловський заявляє, що ріст соцвиплат залежатиме від чимало факторів, зокрема йдеться й про фактор підвищення тарифів. Раніше уряд закладав певну суму на субсидії з розрахунком, що ціни на комунальні послуги залишатимуться без змін.

Утім, світло для споживачів вже здорожчало, а за словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, насправді ринкова ціна за газ сягає аж 15 гривень за куб, що удвічі більше аніж теперішня ціна – 7,96 гривні за кубометр.

Водночас у нас є певні зобов'язання перед МВФ,

– пояснює експерт.

Вони викладені у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки, де йдеться про те, що уряд відмовляється від підвищення зарплат бюджетникам та соціальних виплат на наступні три роки.

Про Бюджетну декларацію розповідає й експерт Коробкін, який пояснює, що МВФ застерігає Україну від необґрунтованого збільшення видатків, зокрема й на соціальні виплати.

Відповідно в декларації йдеться про замороження прожиткового мінімуму. Водночас є пункт про індексації пенсій, які надалі проводитимуться щороку з 1 березня,

– пояснює пан Сергій.

Про проблеми наступного року наголошує економіст Пендзин, адже немає розуміння, що буде далі.

І тут питання не у тому, що у нас зменшуються потреби, а у тому, що нам більше коштів не дають. Відтак у нас відбудеться замороження соціальних стандартів на наступні 3 роки,

– каже Олег Пендзин.

Тобто 2024 рік став крайнім роком на наступні декілька років, коли уряд підняв прожитковий мінімум, від якого залежать чимала кількість соціальних виплат для українців.

Які пенсії отримують українські пенсіонери

Згідно з даними Пенсійного фонду, в Україні на сьогодні майже 10,2 мільйона пенсіонерів. Серед них більша частина отримує пенсію менш як 5 тисяч гривень.

Мінімальна пенсія в Україні з квітня була збільшена до 2 725 гривень.

в Україні з квітня була збільшена до 2 725 гривень. Максимальна пенсія становить 23 610 гривень,

становить 23 610 гривень, А середня – приблизно 5 800 гривень,

– приблизно 5 800 гривень, Водночас пенсія військовослужбовців залежить від стажу та заробітної плати й має становити мінімум 4 958 гривень,

залежить від стажу та заробітної плати й має становити мінімум 4 958 гривень, Розмір пенсії по інвалідності встановлюється відповідно до групи каліцтва, страхового стажу та результатів огляду. Відтак мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю складає 2 760 гривень для інвалідів I групи, 2 520 гривень для інвалідів II та III груп, які не працюють, та 2 093 гривні для інвалідів II та III груп, що працюють.

Особи, яким виповнилося 70 років та більше, можуть розраховувати на вікову надбавку до пенсії. Це передбачено для тих, хто отримує виплати у розмірі менш як 10 340 гривень. Особам від 70 до 74 років включно передбачено до 300 гривень щомісяця, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а від 80 років – до 570 гривень.