Українці можуть отримувати пенсію на банківську картку або через пошту. Спосіб отримання щомісячних виплат пенсіонери обирають самостійно.

Як змінити спосіб отримання пенсії?

На сьогодні українські пенсіонери частіше обирають банківські картки для отримання пенсійних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

При цьому українці мають змогу змінити спосіб отримання пенсії на той, який їм зручніший. Тобто, якщо людині доставляли кошти працівники "Укрпошти", але її життєві обставини змінилися, вона може надалі отримувати виплати на карту.

В Пенсійному фонді запевняють, що перейти з пошти на картку можна у будь-який момент. Але для цього обов'язково потрібно подати заяву до відомства. Зробити це можна двома способами:

звернутися до сервісного центру ПФУ за місцем проживання;

подати заявку на вебпорталі електронних послуг фонду.

Як подати заяву на зміну способу виплат?

Перед відвіданням сервісного центру пенсіонеру потрібно підготувати необхідні документи. Окрім заяви, знадобляться:

паспорт;

ідентифікаційний код;

банківські реквізити для виплати пенсії.

Реквізити банку мають бути затвердженого зразка. Їх можна взяти у відділенні своєї банківської установи.

Для зміни способу виплат онлайн потрібні ті ж документи, але у відсканованому вигляді. При цьому вони мають відповідати чітким вимогам:

розмір одного файлу не може перевищувати 1 Мб;

файли потрібно завантажувати у форматах JPG, JPEG та PDF;

документи з кількох сторінок потрібно прикріпити одним файлом;

виготовляти скан-копії слід з оригіналів документів, а не з інших копій;

ска-копії важливо робити кольоровими, вони повинні бути чіткими й легко читатися.

Маючи всі необхідні скан-копії, пенсіонер може авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ та подати заяву для переведення пенсії з пошти на банк.

Важливо! Пенсійні виплати на картку можуть заблокувати. Це відбувається, якщо пенсіонер не користувався коштами пів року або не пройшов ідентифікацію у ПФУ.

Пенсія в Україні: що варто знати?