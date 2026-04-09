Яка буде пенсія, якщо зарплата 17 тисяч гривень

Розмір пенсії визначається з урахуванням кількості стажу. Також вагому роль грає дохід, який мала особа поки працювала. Яка буде пенсія при зарплаті 17 тисяч, читайте далі.

Яка буде пенсія, якщо мав дохід 17 тисяч гривень?

Окрім доходу, при розрахунках пенсії необхідно врахувати стаж. Вимоги до його кількості залежать від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі якнайшвидше людина може піти на пенсію в 60 років, якщо вона має щонайменше 33 роки стажу. Для іншого віку мінімуми такі:

в 63 роки потрібно мати для виходу на пенсію, як мінімум – 23 роки страхового стажу;

потрібно мати для виходу на пенсію, як мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Зауважимо, це нори стажу саме для 2026 року. До 2028 мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть, повідомляє 7eminar.

Важливо! Розглянемо ситуацію, де пенсіонер виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах. Для розрахунків використаємо пенсійний калькулятор.

За вказаних вище умов, пенсія в 60 років складе приблизно – 6,2 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі 33 роки і доході 17 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що важливо знати про стаж у 2026 році?