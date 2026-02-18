Декларація про "російську пенсію": для кого в Україні можуть скасувати процедуру

З початку 2026 року тисячі українських пенсіонерів зосталися без виплат – через через непроходження фізичної ідентифікації та неподання декларації про неотримання пенсій від Росії. Однак для частини громадян процедуру планують спростити.

Як підтвердити неодержання пенсії від Росії?

Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради у вівторок, 10 лютого. Деталі розповіли на порталі "Дебет-Кредит".

Нагадаємо, відповідно до законодавства, пенсії українцям із тимчасово окупованих територій (або тим, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію) виплачують за умови, що вони не отримують такого забезпечення від органів країни-агресорки.

Факт необхідно підтвердити особисто, зазначивши це в заяві до Пенсійного фонду. Однак порядок вирішили спростити.

Йдеться про військовослужбовців, зокрема й ветеранів. Достатнім доказом для них пропонують вважати службу під час воєнного стану.

Органи Пенсійного фонду мають доступ до державного реєстру застрахованих осіб, у якому є необхідна інформація про:

призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

прийнятих на військову службу за контрактом у період дії воєнного стану;

звільнених зі військової служби.

Тож факт проходження (звільнення) з військової служби таких осіб автоматично означатиме, що вони не отримують пенсію від Росії.

Зверніть увагу! 10 лютого парламент отримав законопроєкт №15023, 13 лютого його направили на розгляд комітету.

Чи повернуть гроші пенсіонерам?