Пенсія наперед: хто може отримати виплати одразу за шість місяців

Деякі пенсіонери можуть передчасно отримати свої пенсійні виплати. Це можливо у випадку конкретних життєвих обставин.

Хто може отримати пенсію за 6 місяців

Мова йде про переїзд за кордон, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Соціальна пенсія: хто та як може її отримати у 2025 році

У зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон пенсію можуть виплатити за шість місяців наперед. Її нададуть з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем.

Для отримання виплат слід подати заяву до Пенсійного фонду на отримання послуги. Заявник може це зробити особисто, надіславши документи поштою.

Йдеться про такі документи:

заява;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідка або інший документ про дату зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Зверніть увагу! Останній документ подається у разі якщо в реєстрі територіальної громади, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.