Як нараховують пенсію за вислугу років працівникам поліції в Україні

Поліцейські, так само як вчителі та медики, можуть отримувати пенсію за вислугу років. Для цього необхідно дотриматися певних умов.

Умови призначення пенсії за вислугу років

Пенсія за вислугу років поліцейським після звільнення зі служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Яку пенсію нарахують, якщо є 24 роки стажу

Такі виплати можуть отримувати працівники підрозділів, які входять до складу поліції:

кримінальна поліція;

патрульна поліція;

органи досудового розслідування;

поліція охорони;

спеціальна поліція;

поліція особливого призначення;

інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування

Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники поліції, які з 01 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше.

Важливо звернути увагу, що працівники поліції мають можливість отримувати й пенсію за віком при досягненні граничного віку та за наявності необхідного страхового стажу. Однак, отримувати обидві із зазначених пенсій – неможливо, а вибір покладається на самого отримувача пенсії.

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським

Розмір пенсії за вислугу років вираховується у відсотковому співвідношенні до грошового забезпечення, яке складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Так, у разі досягнення 20 років вислуги розмір пенсії становитиме 50% від суми грошового забезпечення. У разі звільнення за станом здоров’я або досягнення граничного віку перебування на службі у поліції – початковий розмір пенсії становитиме 55%. За кожен додатковий рік вислуги нараховуються додаткові 3%.