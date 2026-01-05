В Україні з 1 січня зросли пенсії: хто отримає підвищені виплати у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили соціальні стандарти для громадян, зокрема прожитковий мінімум та мінімальну зарплату. Ця зміна тягне за собою перерахунок пенсій для деяких категорій отримувачів.

Як на пенсії вплине зміна мінімальної зарплати?

Зміна розміру мінімальної зарплати є підставою для перерахунку пенсій та виплат за заслуги перед Україною, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

У законі про державний бюджет України передбачене підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до 8 647 гривень (+ 647 гривень проти минулого року). На підставі цієї зміни перерахунок пенсій здійснять для непрацюючих пенсіонерів у разі, якщо вони:

досягли віку 65 років;

мають повний страховий стаж – 30 для жінок, 35 років для чоловіків.

З 1 січня їхні пенсії не можуть бути меншими за 3 458 гривень 80 копійок, тобто 40% мінімальної зарплати.

Які виплати переглянуть через зміни мінімальної зарплати?

У 2026 році збільшили розмір щомісячної виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Йдеться про тих, кого з 2014 року відзначили державними нагородами:

званням Героя України з врученням ордену "Золота Зірка";

орденом Богдана Хмельницького;

орденом "За мужність";

орденом княгині Ольги;

відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Зауважимо! Щомісячна виплата Героям України призначається в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Які виплати перерахують через зростання прожиткового мінімуму?

У 2026 році відбулося збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Ця зміна є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсій, а також надбавок і доплат.

Для непрацюючих пенсіонерів з повним страховим стажем розмір мінімальної пенсії за віком зріс на 234 гривні – до 2 595 гривень. Перерахують доплату й за понаднормовий стаж: +1% за кожен повен рік.

Важливо! Максимальний розмір пенсії у 2026 році становить 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Працюючим пенсіонерам зросте виплата після звільнення з роботи. Виняток становлять:

мінімальні пенсії шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни, УБД, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України;

підвищень жертвам нацистських переслідувань;

пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Цим категоріям перерахують розміри пенсій з 1 січня незалежно від факту роботи.

Також зросте одноразова грошова винагорода Героям України, яким звання нададуть у 2026 році. Її виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних.

