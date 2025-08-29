У мережі почали з’являтися повідомлення про нібито зміну правил нарахування пенсій з 1 вересня. Ця інформація виявилася фейком для отримання персональних даних користувачів.

Що відомо про фейк про пенсії?

Фейк про пенсії поширюють у популярних Telegram-каналах з мільйонною аудиторією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіберполіцію.

Для отримання деталей користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням. Після цього шахраї отримують доступ до акаунтів користувачів та їхніх персональних даних.

Такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями державних органів. Подібні публікації є маніпуляцією: вони використовують чутливі теми, аби привернути увагу користувачів і спонукати їх переходити на сторонні ресурси,

– пишуть у Кіберполіції.

У структурі наголосили: офіційна інформація про пенсії, соціальні виплати, субсидії та пільги поширюється лише через офіційні ресурси ПФУ.

Які фейкові новини про виплати поширювали до цього?