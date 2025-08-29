Що відомо про фейк про пенсії?
Фейк про пенсії поширюють у популярних Telegram-каналах з мільйонною аудиторією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіберполіцію.
Для отримання деталей користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням. Після цього шахраї отримують доступ до акаунтів користувачів та їхніх персональних даних.
Такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями державних органів. Подібні публікації є маніпуляцією: вони використовують чутливі теми, аби привернути увагу користувачів і спонукати їх переходити на сторонні ресурси,
– пишуть у Кіберполіції.
У структурі наголосили: офіційна інформація про пенсії, соціальні виплати, субсидії та пільги поширюється лише через офіційні ресурси ПФУ.
Які фейкові новини про виплати поширювали до цього?
- 19 серпня стало відомо, що у Tik Tok поширюють інформацію про фейкові виплати для дітей. Інформація про виплати 12 600 гривень "дітям війни" є фейком, поширеним у TikTok, і не має підтвердження у офіційних документах.
- У червні у TikTok поширювалася інформація про грошову виплату у 24 000 гривень українцям, які не залишали країну після 24 лютого 2022 року. Посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні TG-канали. Тому жодної виплати, яку б впровадив український уряд, не існує.
- У січні фейкова інформація про скасування виплат людям з інвалідністю ІІ та ІІІ групи поширилась у ЗМІ, але уряд спростував цю інформацію. За словами Гончаренка, народний депутат, на якого посилаються ЗМІ, згадував лише про "розмови" на цю тему в Кабміні, але жодних офіційних рішень чи документів не існує.