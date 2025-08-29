Что известно о фейке о пенсиях?
Фейк о пенсиях распространяют в популярных Telegram-каналах с миллионной аудиторией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.
Для получения деталей пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей и их персональным данным.
Такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями государственных органов. Подобные публикации являются манипуляцией: они используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание пользователей и побудить их переходить на сторонние ресурсы,
– пишут в Киберполиции.
В структуре отметили: официальная информация о пенсиях, социальные выплаты, субсидии и льготы распространяется только через официальные ресурсы ПФУ.
Какие фейковые новости о выплатах распространяли до этого?
- 19 августа стало известно, что в Tik Tok распространяют информацию о фейковых выплатах для детей. Информация о выплатах 12 600 гривен "детям войны" является фейком, распространенным в TikTok, и не имеет подтверждения в официальных документах.
- В июне в TikTok распространялась информация о денежной выплате в 24 000 гривен украинцам, которые не покидали страну после 24 февраля 2022 года. Ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные TG-каналы. Поэтому никакой выплаты, которую бы внедрило украинское правительство, не существует.
- В январе фейковая информация об отмене выплат людям с инвалидностью II и III группы распространилась в СМИ, но правительство опровергло эту информацию. По словам Гончаренко, народный депутат, на которого ссылаются СМИ, упоминал только о "разговорах" на эту тему в Кабмине, но никаких официальных решений или документов не существует.