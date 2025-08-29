Что известно о фейке о пенсиях?

Фейк о пенсиях распространяют в популярных Telegram-каналах с миллионной аудиторией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.

Для получения деталей пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей и их персональным данным.

Такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями государственных органов. Подобные публикации являются манипуляцией: они используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание пользователей и побудить их переходить на сторонние ресурсы,

– пишут в Киберполиции.

В структуре отметили: официальная информация о пенсиях, социальные выплаты, субсидии и льготы распространяется только через официальные ресурсы ПФУ.

Какие фейковые новости о выплатах распространяли до этого?