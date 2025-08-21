Що відомо про фейкові виплати?

Інформація про виплати у розмірі 12 600 гривень "дітям війни" – фейк, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У TikTok поширюють відео, що буцімто постановою Верховної Ради України №268 від 1 серпня 2025 року дітям, народженим після 2014 року, надається право на отримання статусу "дитина війни" та допомогу у розмірі 12 600 гривень.

Хто насправді може отримати статус "дитини війни"? Статус можуть надати дітям віком до 18 років, які постраждали внаслідок збройних конфліктів чи воєнних дій. Він надається за умови, що представники дитини нададуть докази злочину, який вчинили щодо дитини. Наприклад, це може бути висновок судово-медичної експертизи.



Статус "дитини війни" не передбачає якихось додаткових виплат для неповнолітніх.

Для надання інформації правдоподібності відео доповнене фейковими сайтами Дії та Верховної Ради, проте на сайті українського парламенту немає постанови з такими номером і датою.

Подібні відео поширюються з метою введення людей в оману, збільшення охоплень й аудиторіїї певних ресурсів,

– повідомляють у Центрі.

Які насправді пільги мають "діти війни" в Україні?

На цей час державою не ухвалено перелік пільг або виплат за даним статусом.

Єдине що, згідно із законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" передбачено, що діти, які мають статус особи, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, можуть безплатно харчуватися в навчальних закладах.

Статус "дитини війни" також можна отримати і після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою. Також оформити статус можуть родини ВПО – їхні діти були змушені покинути дім, отже отримали психологічну травму.