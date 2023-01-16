Українцям перерахують пенсії: хто може отримати додаткові 1 500 гривень
Джерело:Obozrevatel
Якщо осучаснення пенсій в Україні проведуть за чинними правилами, додаткові 1 500 гривень отримають пенсіонери у яких розмір пенсії становить 6 250 гривень.
Як заявляли раніше, на весні 2023 року пенсіонери отримають надбавки до пенсій. І хоч точну цифру індексації ще не озвучували, та з урахуванням рівня інфляції та розміру зростання зарплат, пенсії можуть збільшити приблизно на 24%.
Читайте також Додаткові виплати пенсіонерам у 2023 році: хто може розраховувати на надбавкиНагадуємо, що у 2023 році пенсіонери від 70 років мають право на додаткові виплати. Розмір виплат коливатиметься від 300 до майже 600 гривень на місяць.
Скільки отримають пенсіонери
Відповідно до розміру індексації у 24%, перерахунок становитиме 1 500 гривень. Але варто пам'ятати, що якщо розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну пенсію, індексація його може не торкнутися.
Проте, якщо він все ж близький до фактичного, підвищення буде близько 24%.Важливо, згідно з формулою, половину зростання зарплат за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина суми цих показників складає 24%.
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Які суми отримують пенсіонери
- Одні із найвищих пенсій отримує всього 7,3% пенсіонерів, тобто 776 328 осіб. Їхня пенсія складає 14 676 гривень.
- Пенсії у розмірі від 5 000 гривень до 10 000 гривень отримують 2 040 330 осіб. Це 19,1% від загального числа пенсіонерів. Середній розмір цих пенсій складає 6 776 гривень.
- Від 4 001 до 5 000 гривень – 1 218 845 осіб або 11,4% пенсіонерів. Виплати складають 4 457,97 гривні.
- Від 3 001 до 4 000 гривень – 2 515 573 особи або 23,5%. Середній розмір цих виплат становить 3 470,22 гривні.
- Виплати від 2 001 до 3 000 гривень – 4 067 577 осіб, що складає 38,1%. Розмір пенсій становить 2 443,60 гривні.
- 69 268 осіб або 0,6 % від пенсіонерів отримують пенсії до 2 000 гривень. Середній розмір 1 209,22 гривні.