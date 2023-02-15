Коли насправді чекати масштабної індексації пенсій

Попри те, що мінімальна пенсія не зросте цього року, однак передбачається індексація вже цієї весни. Відбудеться вона саме у березні.

Не у квітні, а у березні

В Міністерстві соціальної політики пояснили, що індексація відбудеться з 1 березня, як і передбачено пенсійним законодавством.

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що декілька днів тому з'явилася інформація, що індексація відбудеться у квітні. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Отже, індексація відбудеться за планом.

Крім того, за словами міністерки Мінсоцполітики Оксани Жолнович, індексація повинна відбутися відповідно до інфляції.

Є ж формула індексації й відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у березні. Зараз робимо розрахунки,

– додала Жолнович.

На скільки проіндексують пенсії

Як розповідає Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коефіцієнт індексації розраховується, як половина від показника інфляції за попередній рік та показника середньої заробітної плати за попередні три роки.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами.

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У Пенсійному фонді зазначають, що індексація відбудеться для тих, хто отримує: