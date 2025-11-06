Пенсія для військових: скільки можуть отримувати УБД у листопаді

В Україні учасники бойових дій мають право на чималу кількість пільг від держави. Зокрема люди зі статусом УБД можуть достроково вийти на пенсію.

Яку пенсію отримують УБД?

Для цього особа має досягнути певного віку, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Мова йде про такий вік:

для чоловіків – 55 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років; жінками – 50 років та за наявності стажу мінімум 20 років.

Зверніть увагу! Зокрема розмір пенсії учасників бойових дій залежить від набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсії учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність; цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40,00 гривень; щомісячна державна адресна допомога до пенсії – у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958,00 гривень.

Також у Пенсійному фонді України повідомили, що мінімальна пенсія для учасника бойових дій у 2025 році не може бути меншою, ніж 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на зараз ця соціальна виплати становить 5 528 гривень.

Важливо! Якщо пенсія з усіма доплатами виявиться нижчою, тоді держава виплачуватиме щомісяця адресну допомогу ветерану.

Які ще пільги мають УБД?