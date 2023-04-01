Багатьом пенсіонерам перерахували виплати 1 квітня

Після березневої індексації, коли чимало пенсіонерів різних категорій отримали підвищення до пенсії, додаткові виплати отримають й пенсіонери, що продовжують працювати. У квітні вони отримають нові суми пенсій.

У квітні проведуть щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що попри вік не залишили робочого місця та продовжують працювати.

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Які нові суми отримають громадяни

Нагадуємо, що у квітні проведуть перерахунок, а не індексацію. Він торкнеться 600 тисяч осіб. Однак точної суми не встановлено через те, що враховуватиметься страховий стаж працюючого пенсіонера, який у кожного може бути різний.

що квітневе підвищення стосуватиметься тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021 році. Тобто їхній страховий стаж вже збільшився за 2 роки на 24 місяці.

Підвищення залежатиме від таких факторів:

страхового стажу людини. Крім того, враховується ще додатковий стаж, який набув пенсіонер впродовж перебування на роботі після виходу на пенсію.

від співвідношення між зарплатою, яку отримує людина, і середньою зарплатою по країні.

Який розмір індексації отримали пенсіонери у березні

що у квітні відбудеться лише перерахунок, а кошти надійдуть вже у травні.

Українцям минулого місяця проіндексували пенсії на майже 20%. Таке підвищення відчули 10,5 мільйона осіб. До речі, це вже друга індексація під час повномасштабної війни в Україні.

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