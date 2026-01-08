Без січневої пенсії: кому припинять виплати та як їх повернути

Частині пенсіонерів України можуть припинити виплату пенсії з 1 січня 2026 року через непроходження фізичної ідентифікації. Кого це стосується й що потрібно зробити для поновлення виплат – розповідаємо далі.

Хто може тимчасово втратити пенсійні виплати?

Потребу проходити щорічну фізичну ідентифікацію мають пенсіонери, які перебувають за кордоном або мешкають на тимчасово окупованих територіях, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

У 2025 році ці категорії пенсіонерів мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Для тих, хто цього не зробив, можливе припинення виплати пенсії у 2026 році.

Також пенсіонери за кордоном і на ТОТ мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців.

Зверніть увагу! Процедура фізичної ідентифікації потрібна для верифікації отримувачів пенсії, яка підтверджує, що людина жива й має право на отримання коштів.

Як поновити виплату пенсії?

Для поновлення отримання пенсії потрібно пройти фізичну ідентифікацію, тобто встановити дані людини на підставі перевірених документів. Після цього виплату продовжать з дати припинення надходжень.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі чи банку на підконтрольній Україні території, надавши паспорт або інший документ для ідентифікації;

в сервісному центрі чи банку на підконтрольній Україні території, надавши паспорт або інший документ для ідентифікації; через портал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись в особистому кабінеті через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис";

електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись в особистому кабінеті через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис"; через посольства або консульства України за кордоном: там можна отримати документ на підтвердження перебування людини серед живих; його разом із заявою на продовження виплат (у довільній формі) потрібно надіслати до терцентру ПФУ поштою або через портал, а також додати сканкопії документів та підписати звернення кваліфікованим електронним підписом;

України за кордоном: там можна отримати документ на підтвердження перебування людини серед живих; його разом із заявою на продовження виплат (у довільній формі) потрібно надіслати до терцентру ПФУ поштою або через портал, а також додати сканкопії документів та підписати звернення кваліфікованим електронним підписом; через відеоконференцзв’язок із працівником ПФУ, попередньо подавши заяву: на сеансі потрібно показати паспорт або інший документ для посвідчення особи та відповісти на питання.

Зауважте! Існує додаткова умова для продовження виплат жителям тимчасово окупованих територій або тим, хто виїхав із них: неодержання пенсії від Росії.

Повідомити ПФУ про відсутність цих надходжень можна через вебпортал у рубриці "Дистанційне інформування". Там потрібно авторизуватися за допомогою КЕП чи через "Дія.Підпис". Також це можна зробити під час відеоконференції або особисто, подавши заявку до будь-якого сервісного центру ПФУ.

