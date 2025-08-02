В Україні пенсії за інвалідністю отримують громадяни, які повністю або частково втратили працездатність. Залежно від групи інвалідності, I, II чи III, передбачені різні суми виплат.

Чи зростуть пенсії осіб з інвалідністю у серпні?

Попри сподівання багатьох, у серпні 2025 року підвищення пенсій за інвалідністю не передбачене, повідомляє 24 Канал.

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Водночас пенсійний експерт Сергій Коробкін поясним, що мінімальна пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум. На 2025 рік це 2361 гривня для ІІІ групи, а для І групи – не менше ніж 3 323 гривні.

Тобто, самі виплати розраховуються у 2025 році наступним чином:

I група отримує 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%