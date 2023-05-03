Пенсії в травні: чи підвищать комусь виплати

У 2023 році Пенсійний фонд проводить масштабну індексацію пенсій для населення. У березні відбувся перший етап – виплати перерахували для чверті українців.

Чи отримають українці надбавку до пенсії у травні

Після проведення індексації пенсій 1 березня 2023 року, пенсіонерам додали до виплат до 1500 гривень. Також у березні, квітні й липні підвищення отримають особи, які мають великий стаж, але працювали за малу зарплату, і ще в СРСР їм призначити низьку пенсію, до якої доплату додавала держава.

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Ті пенсіонери, яким надбавку до пенсії додали 1 квітня, отримають свої гроші у червні, одразу за кілька місяців. Так сталося через зміни у звітності уповноважених органів, які займаються виплатами.

Нагадаємо! У квітні ПФУ профінансував пенсійні виплати на суму 57,1 мільярда гривень.

Тож у травні доплати до пенсійних виплат не будуть проводитися. Свої надбавки українці отримають в червні.

Кому доплатять 1000 гривень до пенсії у червні