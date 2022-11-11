Пенсії з 1 грудня зростуть: скільки отримуватимуть українські пенсіонери
З 1 грудня 2022 року зросте прожитковий мінімум для працездатних осіб. Відповідно мінімальна пенсія цьогоріч підвищиться теж.
Якою буде пенсія у грудні
У грудні прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні зросте до 2 093 гривень. Оскільки мінімальна пенсія прив'язана до цього показника, то вона також підвищиться.
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- Мінімальна пенсія становитиме 2 093 гривні;
- Максимальна – 20 930 гривень.
Пенсійні надбавки отримають й такі категорій населення:
- пенсії за особливі заслуги перед Україною,
- мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій,
- підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань,
- державна адресна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавку, на утриманців "військовим" пенсіонерам,
- мінімальні пенсійні виплати шахтарям.
Індексація соціальних виплат з 1 грудня
Зміняться не лише пенсії, але й розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомога по безробіттю тощо:
- Виплати на дітей (до 6 років) – 2 272 гривень.
- Виплати на дітей (до 18 років) – 2 833 гривень.
- Виплати працездатним особам – 2 684 гривень.
- По втраті працездатності – 2 093 гривень.
Що буде з пенсіями у 2023 році
Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.
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Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це досить мало, однак саме стільки держава наразі може собі дозволити.