Доплати в понад 800 гривень: хто з пенсіонерів може розраховувати на надбавки
Джерело:Соцплатформа
Українські пенсіонери, нагороджені військовими орденами та медалями, мають право на суттєву доплату до пенсії. У декого її розмір може перевищувати 800 гривень.
Від чого залежить розмір доплати
За законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", розмір доплат пенсіонерам з військовими нагородами складає від 20% до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У "грошовому" вираженні це від 418,6 до 837,2 гривні.
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Розмір же доплати залежатиме від виду й кількості нагород. При чому, зазначають аналітики Соцплатформи, це стосується як радянських нагород, так і сучасних українських.
Кому підвищать пенсії
Водночас низка категорій українських пенсіонерів у 2023 році отримуватиме доплати за віком. Йдеться про:
- пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше – для них передбачена доплата до 570 гривень;
- пенсіонерів віком 75 – 80 років – до 456 гривень;
- а пенсіонери віком 70 – 75 років – до 300 гривень.
Хто може втратити пенсію
Окрім цього деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати. Річ у тім, що Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.
Увагу звертатимуть на низку факторів. Зокрема, на:
- валідацію даних;
- персональні дані пенсіонерів;
- правомірність виплати пенсії за законом.
Відповідно, пенсію можуть скасувати, якщо:
- є помилка у прізвищі;
- людина отримувала виплати за фальшивими документами;
- якщо громадянин якийсь час жив за кордоном;
- якщо особа не отримує виплати протягом шести місяців;
- якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.