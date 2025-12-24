Виплати по 16 847 гривень: хто щомісяця може отримувати такі кошти

У держбюджеті України на 2026 рік закладене підвищення соціальних стандартів, а значить пенсії багатьох українців зростуть. Деякі громадяни можуть розраховувати на виплати у розмірі 16 847 гривень на місяць.

Хто зможе отримувати 16 847 гривень?

Такі виплати можуть отримувати деякі військові, котрі постраждали під час служби. Їм призначається пенсія за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Мінімальна пенсія 2026: як зміниться виплата з Нового року

За законом, військовим, котрі отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва чи, захворювання під час захисту Батьківщини, служби у війську, призначається пенсія по інвалідності.

При цьому інвалідність внаслідок війни встановлюється у таких випадках:

вона трапилася у період проходження військової служби;

зафіксована після служби, але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення;

виникла після цього тримісячного терміну, але безпосередньо пов'язана із захворюванням, отриманим під час військової служби.

Розмір пенсії військовослужбовцям з інвалідністю внаслідок війни, розраховують у відсотках від їхнього грошового забезпечення залежно від встановленої групи:

І група – 100%,

ІІ група – 80%,

ІІІ група – 60% від грошового забезпечення.

При цьому законодавство встановлює мінімальний розмір виплат для військових з інвалідністю внаслідок війни:

для І групи – 16 847 гривень ;

; для ІІ групи – 13 822 гривень;

для ІІІ групи – 9 478 гривень.

Важливо! Якщо людина з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії отримує менше мінімальної суми, тоді держава щомісяця виплачує адресну допомогу пенсіонерові у розмірі, що не вистачає до мінімального.

Які пенсії по інвалідності для цивільних?

Водночас пенсії по інвалідності виплачують не лише військовим, але й цивільним. Їхній розмір розраховують залежно від причин встановлення інвалідності, тривалості страхового стажу та віку людини, пише ПФУ.

Розмір пенсії у зв'язку з інвалідністю обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком:

для I групи – 100% від пенсії за віком;

для II групи – 90% від пенсії за віком;

для III групи – 50% від пенсії за віком.

Пенсія призначається людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Важливо! Редакція 24 Каналу збирає кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр, які зараз ведуть бойові дії на Покровському та Сумському напрямках.

Серед усіх, хто задонатить від 200 гривень, ми розіграємо новий iPhone 16 на 256GB. Банка для донатів: https://send.monobank.ua/jar/9Uq36i3Qw9

Як зростуть пенсії у 2026 році?