Кто сможет получать 16 847 гривен?
Такие выплаты могут получать некоторые военные, которые пострадали во время службы. Им назначается пенсия по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
По закону, военным, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или, заболевания во время защиты Родины, службы в армии, назначается пенсия по инвалидности.
При этом инвалидность вследствие войны устанавливается в следующих случаях:
- она случилась в период прохождения военной службы;
- зафиксирована после службы, но не позднее, чем через три месяца после увольнения;
- возникла после этого трехмесячного срока, но непосредственно связана с заболеванием, полученным во время военной службы.
Размер пенсии военнослужащим с инвалидностью вследствие войны, рассчитывают в процентах от их денежного обеспечения в зависимости от установленной группы:
- I группа – 100%,
- II группа – 80%,
- ІІІ группа – 60% от денежного обеспечения.
При этом законодательство устанавливает минимальный размер выплат для военных с инвалидностью вследствие войны:
- для І группы – 16 847 гривен;
- для ІІ группы – 13 822 гривен;
- для ІІІ группы – 9 478 гривен.
Важно! Если человек с учетом всех надбавок, повышений, индексации и других доплат к пенсии получает меньше минимальной суммы, тогда государство ежемесячно выплачивает адресную помощь пенсионеру в размере, что не хватает до минимального.
Какие пенсии по инвалидности для гражданских?
В то же время пенсии по инвалидности выплачивают не только военным, но и гражданским. Их размер рассчитывают в зависимости от причин установления инвалидности, продолжительности страхового стажа и возраста человека, пишет ПФУ.
Размер пенсии в связи с инвалидностью исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту:
- для I группы – 100% от пенсии по возрасту;
- для II группы – 90% от пенсии по возрасту;
- для III группы – 50% от пенсии по возрасту.
Важно! Пенсия назначается людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.
Как вырастут пенсии в 2026 году?
С 2026 года в Украине повысятся минимальные и максимальные пенсии, зависящие от прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, а также различные доплаты и надбавки.
Минимальная пенсия для тех, кто не набрал необходимого страхового стажа, сейчас равна размеру прожиточного минимума. После повышения она вырастет с 2 361 гривны до 2 595 гривен, то есть на 234 гривны.
Максимальная пенсия, которая рассчитывается как 10 прожиточных минимумов, увеличится с 23 610 гривен до 25 950 гривен – более 2 тысяч гривен прибавки.