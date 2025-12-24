Кто сможет получать 16 847 гривен?

Такие выплаты могут получать некоторые военные, которые пострадали во время службы. Им назначается пенсия по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Минимальная пенсия 2026: как изменится выплата с Нового года

По закону, военным, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или, заболевания во время защиты Родины, службы в армии, назначается пенсия по инвалидности.

При этом инвалидность вследствие войны устанавливается в следующих случаях:

она случилась в период прохождения военной службы;

зафиксирована после службы, но не позднее, чем через три месяца после увольнения;

возникла после этого трехмесячного срока, но непосредственно связана с заболеванием, полученным во время военной службы.

Размер пенсии военнослужащим с инвалидностью вследствие войны, рассчитывают в процентах от их денежного обеспечения в зависимости от установленной группы:

I группа – 100%,

II группа – 80%,

ІІІ группа – 60% от денежного обеспечения.

При этом законодательство устанавливает минимальный размер выплат для военных с инвалидностью вследствие войны:

для І группы – 16 847 гривен ;

; для ІІ группы – 13 822 гривен;

для ІІІ группы – 9 478 гривен.

Важно! Если человек с учетом всех надбавок, повышений, индексации и других доплат к пенсии получает меньше минимальной суммы, тогда государство ежемесячно выплачивает адресную помощь пенсионеру в размере, что не хватает до минимального.

Какие пенсии по инвалидности для гражданских?

В то же время пенсии по инвалидности выплачивают не только военным, но и гражданским. Их размер рассчитывают в зависимости от причин установления инвалидности, продолжительности страхового стажа и возраста человека, пишет ПФУ.

Размер пенсии в связи с инвалидностью исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту:

для I группы – 100% от пенсии по возрасту;

для II группы – 90% от пенсии по возрасту;

для III группы – 50% от пенсии по возрасту.

Важно! Пенсия назначается людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

Как вырастут пенсии в 2026 году?