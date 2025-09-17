Борги за пенсіями через рішення суду: як виплачують у 2025 році
- Кабмін постановою № 821 встановив єдиний порядок виплати пенсійної заборгованості за рішеннями судів, що включає ретроспективні та поточні рішення.
- Новий порядок передбачає регулярні щомісячні виплати заборгованості, пропорційно до коштів у бюджеті Пенсійного фонду.
Держава накопичила майже 85 мільярдів гривень боргів перед українцями за пенсії через рішення судів. У 2025 році порядок виплат за цією заборгованістю змінився.
Як виплачують борги за пенсії у 2025 році?
За останні 5 років кількість рішень суду щодо перерахунку чи призначення пенсій збільшилася більш як у 26 разів – з десятків тисяч до 758 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.
При цьому донедавна не було єдиного порядку державних виплат за цими рішеннями судів.
- Пенсіонерам перераховували суми виплат відповідно до постанови суду одразу.
- А от кошти, які їм належало виплатити за попередні періоди ставили у чергу.
У зв'язку з цим у липні 2025 року держава розрахувалася з боргами лише за рішеннями, які суди ухвалили до 20 листопада 2020 року. А це викликало незадоволення не лише українців, але й міжнародних партнерів країни, як-от Рада Європи.
Тому Кабмін постановою № 821 від 14 липня 2025 року встановив єдиний порядок виплати пенсійної заборгованості за рішеннями судів. Вона стосується:
- ретроспективних судових рішень (за минулі роки);
- поточних рішень судів щодо пенсій.
У бюджеті Пенсійного фонду виокремили кошти на виконання судових рішень залежно від джерела фінансування пенсій:
- окремо для заборгованості за пенсіями, які виплачуються з бюджету;
- та окремо для виплат за рахунок страхових пенсійних внесків.
При цьому у 2025 році запровадили єдині правила для виплат перерахованих пенсій за поточними судовими рішеннями, так і для дорахованих за попередні роки.
Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату,
– зазначили в Мінсоцполітики.
Заборгованість за пенсіями через рішення судів здійснюють пропорційно до коштів, які наявні у бюджеті Пенсійного фонду.
Важливо! Також постановою був запроваджений електронний облік усіх судових рішень, які має виконати ПФУ. Інформацію про них повинні відображати в особистому кабінеті пенсіонера на електронному порталі фонду.
Пенсії в Україні: які рішення ухвалюють суди?
Верховний Суд України визнав незаконною практику, за якою щорічно проводять індексацію пенсій для нових пенсіонерів і нараховують надбавку лише близько 100 гривень. Позов виграв українець, який оформив пенсію у 2020 році та вимагав справедливого перерахунку. Суд зобов’язав ПФУ провести індексацію з урахуванням правильних коефіцієнтів.
Але не завжди суд стає на бік пенсіонерів. Зокрема, нещодавно у Харкові суд зобов'язав чоловіка повернути Пенсійному фонду понад 70 тисяч гривень. Йому нараховували пенсію по інвалідності на основі медичних документів, однак після повторної медико-соціальної експертизи інвалідність скасували. Таким чином, чоловік не лише втратив право на пенсію, але й повинен повернути переплату.