Як виплачують борги за пенсії у 2025 році?

За останні 5 років кількість рішень суду щодо перерахунку чи призначення пенсій збільшилася більш як у 26 разів – з десятків тисяч до 758 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

При цьому донедавна не було єдиного порядку державних виплат за цими рішеннями судів.

Пенсіонерам перераховували суми виплат відповідно до постанови суду одразу.

А от кошти, які їм належало виплатити за попередні періоди ставили у чергу.

У зв'язку з цим у липні 2025 року держава розрахувалася з боргами лише за рішеннями, які суди ухвалили до 20 листопада 2020 року. А це викликало незадоволення не лише українців, але й міжнародних партнерів країни, як-от Рада Європи.

Тому Кабмін постановою № 821 від 14 липня 2025 року встановив єдиний порядок виплати пенсійної заборгованості за рішеннями судів. Вона стосується:

ретроспективних судових рішень (за минулі роки);

поточних рішень судів щодо пенсій.

У бюджеті Пенсійного фонду виокремили кошти на виконання судових рішень залежно від джерела фінансування пенсій:

окремо для заборгованості за пенсіями, які виплачуються з бюджету;

та окремо для виплат за рахунок страхових пенсійних внесків.

При цьому у 2025 році запровадили єдині правила для виплат перерахованих пенсій за поточними судовими рішеннями, так і для дорахованих за попередні роки.

Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату,

– зазначили в Мінсоцполітики.

Заборгованість за пенсіями через рішення судів здійснюють пропорційно до коштів, які наявні у бюджеті Пенсійного фонду.

Важливо! Також постановою був запроваджений електронний облік усіх судових рішень, які має виконати ПФУ. Інформацію про них повинні відображати в особистому кабінеті пенсіонера на електронному порталі фонду.

Пенсії в Україні: які рішення ухвалюють суди?