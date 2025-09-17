Как выплачивают долги по пенсии в 2025 году?
За последние 5 лет количество решений суда о перерасчете или назначении пенсий увеличилось более чем в 26 раз – с десятков тысяч до 758 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.
При этом до недавнего времени не было единого порядка государственных выплат по этим решениям судов.
- Пенсионерам перечисляли суммы выплат в соответствии с постановлением суда сразу.
- А вот средства, которые им предстояло выплатить за предыдущие периоды ставили в очередь.
В связи с этим в июле 2025 года государство рассчиталось с долгами только по решениям, которые суды приняли до 20 ноября 2020 года. А это вызвало недовольство не только украинцев, но и международных партнеров страны, например Совет Европы.
Поэтому Кабмин постановлением № 821 от 14 июля 2025 года установил единый порядок выплаты пенсионной задолженности по решениям судов. Она касается:
- ретроспективных судебных решений (за прошлые годы);
- текущих решений судов по пенсиям.
В бюджете Пенсионного фонда выделили средства на выполнение судебных решений в зависимости от источника финансирования пенсий:
- отдельно для задолженности по пенсиям, которые выплачиваются из бюджета;
- и отдельно для выплат за счет страховых пенсионных взносов.
При этом в 2025 году ввели единые правила для выплат перечисленных пенсий по текущим судебным решениям, так и для досчитанных за предыдущие годы.
Благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату,
– отметили в Минсоцполитики.
Задолженность по пенсиям из-за решения судов осуществляют пропорционально средствам, которые имеются в бюджете Пенсионного фонда.
Важно! Также постановлением был введен электронный учет всех судебных решений, которые должен выполнить ПФУ. Информацию о них должны отображать в личном кабинете пенсионера на электронном портале фонда.
Пенсии в Украине: какие решения принимают суды?
Верховный Суд Украины признал незаконной практику, по которой ежегодно проводят индексацию пенсий для новых пенсионеров и начисляют прибавку лишь около 100 гривен. Иск выиграл украинец, который оформил пенсию в 2020 году и требовал справедливого перерасчета. Суд обязал ПФУ провести индексацию с учетом правильных коэффициентов.
Но не всегда суд становится на сторону пенсионеров. В частности, недавно в Харькове суд обязал мужчину вернуть Пенсионному фонду более 70 тысяч гривен. Ему начисляли пенсию по инвалидности на основе медицинских документов, однако после повторной медико-социальной экспертизы инвалидность отменили. Таким образом, мужчина не только потерял право на пенсию, но и должен вернуть переплату.