Как выплачивают долги по пенсии в 2025 году?

За последние 5 лет количество решений суда о перерасчете или назначении пенсий увеличилось более чем в 26 раз – с десятков тысяч до 758 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.

При этом до недавнего времени не было единого порядка государственных выплат по этим решениям судов.

Пенсионерам перечисляли суммы выплат в соответствии с постановлением суда сразу.

А вот средства, которые им предстояло выплатить за предыдущие периоды ставили в очередь.

В связи с этим в июле 2025 года государство рассчиталось с долгами только по решениям, которые суды приняли до 20 ноября 2020 года. А это вызвало недовольство не только украинцев, но и международных партнеров страны, например Совет Европы.

Поэтому Кабмин постановлением № 821 от 14 июля 2025 года установил единый порядок выплаты пенсионной задолженности по решениям судов. Она касается:

ретроспективных судебных решений (за прошлые годы);

текущих решений судов по пенсиям.

В бюджете Пенсионного фонда выделили средства на выполнение судебных решений в зависимости от источника финансирования пенсий:

отдельно для задолженности по пенсиям, которые выплачиваются из бюджета;

и отдельно для выплат за счет страховых пенсионных взносов.

При этом в 2025 году ввели единые правила для выплат перечисленных пенсий по текущим судебным решениям, так и для досчитанных за предыдущие годы.

Благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату,

– отметили в Минсоцполитики.

Задолженность по пенсиям из-за решения судов осуществляют пропорционально средствам, которые имеются в бюджете Пенсионного фонда.

Важно! Также постановлением был введен электронный учет всех судебных решений, которые должен выполнить ПФУ. Информацию о них должны отображать в личном кабинете пенсионера на электронном портале фонда.

Пенсии в Украине: какие решения принимают суды?