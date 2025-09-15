Какая страна лучшая для пенсионеров?

Согласно отчету "Глобальный отчет о выходе на пенсию за 2025 год" компании Global Citizen Solutions, одной из мотиваций для переезда за границу для людей является то, что они будут иметь лучшее качество жизни, передает 24 Канал.

К другим факторам входят политически стабильные и безопасные места. По словам доктора Лаура Мадрид Сарторетто, руководителя исследований в отделе глобальной разведки GCS, другим важным аспектом в Европе является здравоохранение.

Большинство стран Европы имеют сочетание надежных государственных систем здравоохранения и доступных вариантов частного медицинского обслуживания,

– добавляет он.

Таким образом, Португалия стала страной номер один в этом рейтинге лучших стран для выхода на пенсию. Ее общий балл составляет 92,61.

А дальше по рейтингу идут: Маврикий, Испания, Уругвай, Австрия, Италия, Словения, Мальта, Латвия и Чили.

Как рассчитываются показатели в отчете от Global Citizen Solutions Известно, что в отчете рассмотрено 20 целевых показателей, которые группируют в 6 субиндексов: процедура, гражданство и мобильность, экономика, оптимизация налогообложения, качество жизни, а также безопасность и интеграция. А потом каждой стране дается оценка в соответствии с показателями по 100-балльной шкале.

Почему Португалия возглавляет рейтинг?

Дело в том, что Португалия предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, визу D7. Она позволяет выйти на пенсию тем, кто имеет стабильный пассивный доход, например пенсия или доход от аренды недвижимости.

Португалия – это страна, которая сегодня имеет очень высокие показатели качества жизни и является самой безопасной страной в Европе, если посмотреть на Всемирный индекс мира,

– говорит Мадрид Сарторетто.

Какие условия получения визы:

Для получения визы нужно иметь минимальный доход в размере 870 евро.

После получения начального вида на жительство нужно не менее 5 лет прожить в Португалии, а после этого лицо имеет право подать заявку на постоянное проживание или гражданством.

Интересно! Маврикий – страна, расположенная в Африке – получил в рейтинге 2 место из-за того, что там нет всемирной налоговой системы. Кроме того, пенсионерам-негражданам, которые в возрасте более 50 лет, предоставляется вид на жительство на 10 лет в стране. Ежемесячный доход должен составлять 24 тысячи долларов в год.

