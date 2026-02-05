Пенсійні виплати в Україні: кому заплатять більше у 2026 році

З початку 2026 року мінімальна зарплата зросла до 8 647 гривень. Через це відбувся перерахунок мінімальної пенсії для непрацюючих осіб.

Що відомо про пенсії у 2026 році?

Мова йде про осіб віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), про що йдеться на сайті Головбух.

Читайте також Правила фізичної ідентифікації для отримання виплат можуть змінити: що пропонують у Раді

Тепер пенсійна виплата не може бути меншою за 3 458,80 гривень, що становить 40% мінімальної заробітної плати.

Також через зростання мінімальної зарплати збільшено щомісячні грошові виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема:

Героям України;

кавалерам державних орденів Богдана Хмельницького;

"За мужність";

Княгині Ольги;

особам, нагородженим відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

А підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 2 361 гривні до 2 595 гривень) стало підставою для перерахунку мінімальної та максимальної пенсії, а також різних надбавок, підвищень та доплат.

Мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем зросла до 2 595 гривень. Водночас максимальний розмір пенсії – 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

А для непрацюючих пенсіонерів, які мають страховий стаж понад встановлену норму, перераховано доплату за понаднормовий стаж: пенсія збільшується на 1% за кожен рік.

Зверніть увагу! Автоматично перерахували мінімальні пенсії шахтарям та родинам військових у випадку втрати годувальника, підвищення ветеранам війни та членам їх родин, підвищення жертвам нацистських переслідувань, а також пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Нагадаємо, що цьогоріч також відбудеться індексація пенсій. Мова йде перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Коефіцієнт індексації формується на основі двох показників:

50% становить темп зростання споживчих цін за попередній рік;

ще 50% визначається темпом зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року проведення індексації, у порівнянні з трьома роками, які передували цьому періоду.

Важливо! Підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без урахування будь-яких можливих надбавок.

Що ще слід знати про пенсії в Україні?