Пенсії з 1 грудня зростуть: кому перерахують виплати

22 листопада 2022 , 13:20
Читать новость на русском

З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні зросте до 2093 гривень для непрацездатних осіб. Разом з тим зростуть і пенсії українців – другий місяць підряд.

Підвищення виплат складуть максимально 660 гривень до найбільшої пенсії. Також зростуть надбавки за донорство та інші заслуги.

Цікаво Пенсії з 1 жовтня зросли: на скільки й для кого

На скільки пенсії зростуть у грудні

  • Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшиться на 66 гривень до 2093 гривень;
  • Мінімальна пенсія шахтарям збільшиться на 198 гривень до 6279 гривень;
  • Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищиться на 132 гривні до 4186 гривень;
  • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень
  • Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 до 33 гривень
  • Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зросте на суму від 16,50 гривень до 33 гривень
  • Пенсії за особливі заслуги перед Україною збільшаться на 13,20 до 26,40 гривень
  • Максимальний розмір пенсії збільшиться на 660 гривень – до 20 930 гривень
  • Надбавки донорам збільшаться на 8,10 гривень до 250 гривень

Що буде з пенсіями у 2023 році

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пенсії наступного року будуть проіндексовані.

Автор: Ольга Ожогіна