Ця категорія українців отримає більші пенсії: чиї виплати зростуть майже на 1 тисячу гривень

В Україні у 2026 році вже провели індексацію пенсійних виплат. Її проводять щорічно – кожної весни. З 1 березня пенсії підвищено на коефіцієнт 1,121, тобто підвищенням (мова йде про 12,1%).

Які виплати отримують чорнобильці у 2026 році?

Зокрема перерахували виплати й чорнобильцям, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Зокрема було підвищено й розміри мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона передбачені в статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":

Отже, з березня поточного року пенсії змінилися таким чином:

для І групи інвалідності – до 11 048,25 гривні (або на 1 192,54 гривні); для ІІ групи інвалідності – до 88 38,60 гривень (або на 954,03 гривні); для ІІІ групи інвалідності – до 68 13,09 гривні (або на 735,40 гривень) – для дітей з інвалідністю – до 6 813,09 гривні (або на 735,40 гривень).

Ба більше, було перераховано пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії, а також членам сімей з-поміж цих осіб, які обчислені:

з врахуванням заробітної плати за роботу по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

або п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати в розмірі відшкодування фактичних збитків.

Зверніть увагу! Як зазначили у Пенсійному фонді, перерахунок було проведено шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. Він враховувався при обчисленні пенсії. Тобто схема має такий вигляд: 7 994,47 гривні х 1,115 х 1,121 = 9992,40 гривень.

Що ще слід знати чорнобильцям?