З солідарної прямуємо до накопичувальної: які пенсійні системи існують в Україні

Реформи в пенсійній галузі України передбачають зміну пенсійного страхування. Йдеться про обов'язкову участь в накопичувальній системі. Втім цікаво, що може змінитися із впровадженням нової пенсійної системи.

Яка пенсійна система діє в Україні

У коментарі 24 Каналу експерт Андрій Павловський розповів, що в Україні на сьогодні є два рівні пенсійного страхування. Йдеться про основний солідарний рівень, а також про рівень добровільного пенсійного страхування.

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Павловський додає, що між цими двома рівнями планувалася ще одна система, а саме загальна обов'язкова державна система пенсійного страхування.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики В примусовому порядку держава буде забирати певний відсоток частково з роботодавців, а частково з самого робітника. Усі відсотки накопичувалися б у державній накопичувальній системі. Втім, так склалось історично, і за об'єктивних обставин, що у нас тільки є перший і третій рівень пенсійного страхування.

Що передбачає нова накопичувальна система

загалом, є три види пенсійних систем:До 2025 року уряд України планує запустити ще й обов'язково накопичувальну систему.

Хоч запровадження цієї системи лише обговорюється, а відповідний законопроєкт не прийнятий, та все ж варто знати чого очікувати майбутнім пенсіонерам в Україні.

Добровільно накопичувальна система передбачає обов'язкове відрахування коштів з громадян, які офіційно працевлаштовані.

Кожен з них матиме власний рахунок, куди щомісяця зараховуватимуться кошти із зарплат.

Для цього особи підписують договір з приватними (недержавними) пенсійними фондами.

За словами міністерки Мінсоцполітики Оксана Жолнович, накопичувальна система передбачатиме

Відтак при виході на пенсію крім основної солідарної пенсії, можна отримати ще й додаткові гроші, що накопичились,

– пояснює Андрій Павловський.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) інвестуватимуть кошти громадян у фінансові інструменти для отримання доходу. Так пенсіонер отримуватиме більше, ніж відклав на власний рахунок.

Куди інвестуватимуть кошти громадян

Експерт Павловський назвав декілька інструментів, завдяки яким можна це зробити. Як-от високотехнологічні та надійні галузі, які на початку дають високі прибутки. Тобто вони повинні бути вищими, ніж інфляція в країні.

Це може бути й консервативний варіант – державні ОВДП,

– додає співрозмовник.

Крім того, можна інвестувати в іноземні пенсійні фонди, якби в Україні була більш відкрита економіка. Такі фонди дають більше гарантій збереження коштів.