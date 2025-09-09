Пенсія на Monobank: як відкрити картку та які умови
- Monobank пропонує пенсіонерам дистанційне обслуговування без комісій, з можливістю отримання відсотків на залишок коштів і кешбеку, але без фізичних відділень.
- Для переведення пенсії на Monobank потрібно оформити картку через додаток, отримати реквізити, і звернутися з заявою до Пенсійного фонду або ЦНАП.
Почати користуватися банківською карткою нового банку спочатку завжди трохи незвично, особливо коли мова йде про пенсію. Сучасні технології та онлайн-сервіси полегшують багато процесів, але у літніх людей закономірно виникає чимало питань.
Які переваги Monobank?
Головна перевага банку – дистанційний формат. Управління рахунком здійснюється через мобільний додаток, що дозволяє отримувати гроші та оплачувати послуги без необхідності відвідувати відділення, пише 24 Канал.
Додатковим фактором є відсутність комісій та наявність спеціальних умов для пенсіонерів.
Важливо! Зарахування пенсії на картку Monobankє офіційною процедурою, яка здійснюється на загальних підставах і не викликає юридичних складнощів.
Що дає пенсійна картка Monobank?
Картка для пенсіонерів по суті є звичайною карткою для соціальних виплат, але з рядом додаткових послуг:
- обслуговування безкоштовне – плата за випуск і використання картки не стягується;
- зняття готівки без комісії – до 100 тисяч гривень на місяць в банкоматах будь-яких українських банків;
- нарахування відсотків на залишок коштів – до 10% річних при дотриманні певних умов;
- кешбек – повернення частини коштів за покупки (категорії можна вибирати самостійно).
Як перевести пенсію на Monobank?
Для переведення пенсії необхідно виконати кілька кроків:
- оформити картку через мобільний додаток – потрібно вибрати пункт "Картка для соціальних виплат";
- отримати реквізити картки, які знадобляться для подання заяви;
- звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАП із заявою про зміну банку для отримання пенсії: при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і реквізити картки.
Пенсія почне надходити на нову картку з наступного місяця, іноді можлива затримка на 1-2 місяці.
Які переваги та недоліки картки Monobank?
Серед переваг карти:
- зручність дистанційного обслуговування;
- відсутність комісій;
- можливість отримувати відсотки на залишок і кешбек;
- цілодобова служба підтримки;
- безкоштовне поповнення картки готівкою.
Недоліки включають:
- відсутність фізичних відділень;
- необхідність користуватися смартфоном;
- залежність від доступу до інтернету.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
Виплата пенсій в Україні здійснюється щомісячно в період з 4 по 25 число. Якщо установлена дата виплати припадає на вихідний або святковий день, отримати кошти можна достроково, але в межах того самого виплатного періоду (з 4 по 25 число).
Право на пенсію та її розмір безпосередньо залежать від наявного страхового стажу. Наприклад, для виходу на пенсію у віці 60 років за умови початку трудової діяльності у 25 років необхідно мати 35 років стажу. У такому разі приблизний розмір пенсійної виплати може становити близько 3,8 тисячі гривень.
Максимальний розмір пенсії в Україні у 2025 році становить 23 610 гривень. До цієї суми входить основний розмір пенсійної виплати, а також усі доплати та надбавки (за винятком надбавок для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).