Почати користуватися банківською карткою нового банку спочатку завжди трохи незвично, особливо коли мова йде про пенсію. Сучасні технології та онлайн-сервіси полегшують багато процесів, але у літніх людей закономірно виникає чимало питань.

Які переваги Monobank?

Головна перевага банку – дистанційний формат. Управління рахунком здійснюється через мобільний додаток, що дозволяє отримувати гроші та оплачувати послуги без необхідності відвідувати відділення, пише 24 Канал.

Додатковим фактором є відсутність комісій та наявність спеціальних умов для пенсіонерів.

Важливо! Зарахування пенсії на картку Monobankє офіційною процедурою, яка здійснюється на загальних підставах і не викликає юридичних складнощів.

Що дає пенсійна картка Monobank?

Картка для пенсіонерів по суті є звичайною карткою для соціальних виплат, але з рядом додаткових послуг:

обслуговування безкоштовне – плата за випуск і використання картки не стягується;

зняття готівки без комісії – до 100 тисяч гривень на місяць в банкоматах будь-яких українських банків;

на місяць в банкоматах будь-яких українських банків; нарахування відсотків на залишок коштів – до 10% річних при дотриманні певних умов;

кешбек – повернення частини коштів за покупки (категорії можна вибирати самостійно).

Як перевести пенсію на Monobank?

Для переведення пенсії необхідно виконати кілька кроків:

оформити картку через мобільний додаток – потрібно вибрати пункт "Картка для соціальних виплат";

отримати реквізити картки, які знадобляться для подання заяви;

звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАП із заявою про зміну банку для отримання пенсії: при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і реквізити картки.

Пенсія почне надходити на нову картку з наступного місяця, іноді можлива затримка на 1-2 місяці.

Які переваги та недоліки картки Monobank?

Серед переваг карти:

зручність дистанційного обслуговування;

відсутність комісій;

можливість отримувати відсотки на залишок і кешбек;

цілодобова служба підтримки;

безкоштовне поповнення картки готівкою.

Недоліки включають:

відсутність фізичних відділень;

необхідність користуватися смартфоном;

залежність від доступу до інтернету.

