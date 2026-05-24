Не лише підтвердження пенсії: які можливості дає пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення в Україні є не лише документом, який підтверджує статус пенсіонера. Воно також може надавати доступ до низки пільг, знижок та соціальних гарантій.

Для чого пенсіонерам пенсійні посвідчення?

Пенсійне посвідчення в Україні дає доступ не лише до отримання щомісячних виплат. Для багатьох пенсіонерів цей документ фактично відкриває можливість користуватися транспортними пільгами, субсидіями, знижками на комунальні послуги та іншими державними гарантіями, розповідає 24 Канал.

Цікаво Саме через це можуть не призначити пенсію: уся проблема в стажі

У 2026 році пенсійне посвідчення залишається одним із ключових документів для підтвердження права на соціальні пільги. Найчастіше його використовують для безкоштовного проїзду у громадському та приміському транспорті.

Важливо! Маршрутні таксі та окремі комерційні перевізники можуть працювати за іншими правилами.

Які пільги дає пенсійне посвідчення?

Окрім транспортних привілеїв, документ дозволяє скористатися низкою інших соціальних переваг.

Звільнення від земельного податку

Відповідно до Податкового кодексу, пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок у межах визначених норм. Найбільш актуальною ця пільга залишається для власників земельних ділянок у селах та невеликих громадах.

Знижка на автострахування

Українські пенсіонери мають право на 50% знижки при оформленні автоцивілки, якщо автомобіль відповідає встановленим вимогам щодо об'єму двигуна або потужності електромотора.

Пільги на оплату комунальних послуг

Для частини пенсіонерів передбачені знижки на оплату житлово-комунальних послуг. У деяких випадках компенсація може покривати значну частину витрат на комуналку.

На тлі зростання тарифів саме комунальні пільги залишаються однією з найважливіших форм підтримки людей похилого віку.

Оформлення субсидії

Пенсійне посвідчення також необхідне для оформлення житлової субсидії. Розмір допомоги залежить від доходів сім'ї та суми комунальних витрат.

Зверніть увагу! У 2026 році значну частину субсидій Пенсійний фонд продовжує призначати автоматично, однак у деяких випадках українцям потрібно додатково підтверджувати право на допомогу.

Безкоштовна юридична допомога

Пенсіонери можуть отримати безоплатні юридичні консультації. Крім того, громадяни з невеликими доходами мають право і на вторинну правову допомогу, як от представництво у суді та підготовку документів.

Безкоштовне паркування

У низці міст пенсіонери можуть безкоштовно користуватися окремими комунальними паркувальними майданчиками. Конкретні правила залежать від місцевих програм та рішень органів влади.

Що ще варто знати про пенсійне посвідчення?