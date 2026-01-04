Пенсія не за віком: чи зможуть вчителі вийти на пенсію раніше

Працівники сфери освіти можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку, однак таке право надається не всім автоматично. Для дострокового виходу на заслужений відпочинок необхідно відповідати чітко визначеним законом вимогам.

Яку пенсію можуть оформити вчителі в Україні?

В Україні для працівників сфери освіти передбачено особливий вид пенсійного забезпечення, а саме пенсію за вислугу років, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Одеській області, пише 24 Канал.

Вона дозволяє вчителям та іншим педагогічним працівникам вийти на заслужений відпочинок до досягнення загального пенсійного віку. Втім, лише за умови виконання чітко визначених законом вимог.

Які вимоги до пенсії вчителя?

Ключовою умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального педагогічного стажу, тривалість якого залежить від дати, станом на яку особа набула відповідне право:

станом на 1 квітня 2015 року не менше як 25 років спеціального стажу;

станом на 31 грудня 2015 року щонайменше 25 років та 6 місяців;

станом на 11 жовтня 2017 року не менше як 26 років і 6 місяців.

Довідково: Стаж зараховується лише за роботу в закладах та на посадах, включених до спеціального Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів ще у 1993 році. Сам факт роботи в освітньому закладі ще не гарантує права на спеціальну пенсію.

Вирішальне значення має саме посада, яку обіймав педагог. Не всі працівники освіти підпадають під дію цього Переліку. Наприклад, інструктор з фізичної культури у дитячому садку не може претендувати на пенсію за вислугу років, навіть якщо сам заклад формально належить до освітніх.

Як нараховується пенсія за вислугу років для вчителів?

Розмір пенсії за вислугу років визначається за загальною формулою, аналогічною пенсії за віком. Під час розрахунку враховуються:

тривалість страхового стажу;

середньомісячна заробітна плата;

індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Обов’язкова умова для призначення цієї пенсії це звільнення з посади, яка дає право на спеціальний стаж. Виплати починають здійснювати лише після звернення до Пенсійного фонду.

Якщо педагог після цього знову працевлаштовується на відповідну посаду, виплату пенсії припиняють до моменту повторного звільнення.

Які актуальні розміри пенсій в Україні?