Хто зможе вийти на пенсію раніше у 2026 році?

В Україні пенсія за вислугу років дозволяє окремим категоріям громадян виходити на пенсію раніше за стандартний вік, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Луганській області, пише 24 Канал.

Пенсія за вислугу років в Україні призначається лише тим, хто відпрацював на посадах і в закладах, визначених законом. Основною умовою є спеціальний стаж, здобутий у відповідній сфері.

До категорій, які мають право на таку пенсію, належать:

артисти;

медики;

освітяни;

військові;

працівники прокуратури та поліції;

авіаційний персонал;

професійні спортсмени;

інші спеціалісти, передбачені законодавством.

Деякі з цих категорій можуть оформити пенсію незалежно від віку, тоді як для інших встановлено мінімальний вік: 50 – 55 років для чоловіків та 45 – 50 років для жінок, залежно від посади та спеціального стажу.

Чи можуть відмовити у пенсії за вислугу років?

Водночас як зауважує Пенсійний фонд, пенсія за вислугу років не призначається, якщо:

особа не досягла встановленого законом віку;

відсутній необхідний спеціальний стаж;

немає підтверджувальних документів про роботу на відповідних посадах.

Якщо після призначення пенсії людина знову починає працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років, виплата тимчасово припиняється.

Який розмір пенсії за вислугу років?

Сума пенсії залежить від професії, тривалості стажу та заробітку:

Військові, поліцейські, прокурори: від 50% до 70% від грошового забезпечення (оклад + надбавки), із додатковим підвищенням 1 – 3% за кожен рік понад мінімальний стаж (20 – 25 років).

Інші категорії: розрахунок ведеться за формулою Пенсійного фонду України, що враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку, тривалість стажу та середню зарплату в країні за три попередні роки.

