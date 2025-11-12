У 2026 році страховий стаж зросте: хто не зможе вийти на пенсію
- У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 33 років страхового стажу, у 63 роки — не менше 23 років, у 65 років — від 15 років.
- Вимоги до страхового стажу будуть зростати щороку.
В Україні вийти на пенсію можна у 60, 63 або 65 років – усе залежить від наявності страхового стажу. У 2026 році пенсійний вік залишиться незмінним, однак вимоги до стажу знову зростуть.
Що зміниться для пенсіонерів у 2026 році?
У 2026 році для українців зміниться мінімальний страховий стаж, щоб отримати пенсію за віком. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.
Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати більший страховий стаж:
- у 60 років – не менше 33 років стажу;
- у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;
- у 65 років – від 15 років стажу.
Зауважте! Якщо людина не має необхідного стажу для виходу у 60 років, вона зможе оформити пенсію пізніше – у 63 або 65 років.
Вимоги до стажу зростатимуть щороку відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Зміни передбачають поетапне підвищення мінімального стажу на 12 місяців щороку:
- у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде вже 34 роки стажу, а у 63 роки – 24 роки
- у 2028 році вимоги зростуть до 35 років стажу у 60 років та 25 років у 63
- для виходу на пенсію у 65 років мінімальний стаж залишиться незмінним – 15 років.
Кількість років стажу можна перевірити в особистому кабінеті Пенсійного Фонду.
Важливо! Головним документом, що підтверджує трудовий стаж в Україні, залишається трудова книжка. Якщо ж її немає або в ній відсутні необхідні записи, стаж можна підтвердити іншими офіційними документами –довідками з місця роботи, наказами про прийняття чи звільнення, а також даними з архівних установ.
На що ще варто звернути увагу пенсіонерам
- Українці, які отримують пенсію за кордоном, мають щороку проходити ідентифікацію, щоб не втратити свої виплати. Зробити це потрібно до 31 грудня поточного року
Пенсіонери віком від 70 років, які отримують менше ніж 10 340 гривень пенсії, мають право на щомісячну доплату у розмірі 300 гривень.