Без світла немає і води: чи введуть для областей графіки відключень водопостачання

Українці, крім відключень світла, стикнулися з ще однією проблемою – перебоями з водопостачанням. Річ у тім, що без стабільної подачі електроенергії тиск в мережі водопостачання падає до критичного рівня.

Чи вимикатимуть воду по областях

Експерт Олег Попенко розповів 24 Каналу, що в Україні водопостачання на сьогодні вимикають не лише в деяких містах, але й по всій території Україні.

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Попенко пояснює, що це відбувається у зв'язку із масовими відключеннями світла.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Відключати світло повністю можуть навіть на декілька днів. Наприклад, в місті Коростишеві, Житомирська область, повідомили, що немає коштів на те, щоб працювали генератори. Відтак подача води буде тільки тоді, коли буде електроенергія.

За словами Попенка, зараз є чітке розуміння, що водоканали не можуть забезпечити стабільне постачання води без електроенергії.

Що з тарифами на воду

Тиждень тому мер Ірпеня, Олександр Маркушин, повідомив , що через довготривалі відключення електрики та надмірний полив відбулося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Щоб стабілізувати ситуацію були введені тимчасові графіки обмеження водопостачання в місті.

На сьогодні НКРЕКП залишив незмінним тариф на воду для побутових споживачів. Утім, є певні водоканали, які не підпорядковуються Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак певні населені пункти вже відчули підвищення вартості в індивідуальному порядку.

Не підвищуватимуться тільки ті тарифи водоканалів, які підпорядковані в цьому питанні НКРЕКП. Але у нас з вами є ще малі водоканали, декілька десятків, які все ж підняли тарифи,

– зауважує Попенко.

Це КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – до 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

Київводоканал – 21,42 гривні;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривні;

Житомирводоканал – 32,77 гривні.

Ще у червні змінилися тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів.

*У табличці наведені тарифи на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів, які не змінювалися з 2023 року.