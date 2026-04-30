Один зі способів більше не працює: українців просять інакше передавати показники лічильника

Вже найближчим часом українці повинні передавати газові показники. Зробити це потрібно до 5 травня включно. Однак змінилися деякі правила щодо передачі показань лічильника.

Як наразі передати показники газових лічильників?

Водночас повідомити їх через чат-бот GASUA у Viber або Telegram більше неможливо, про що пише "ГазПравда".

Передати показання наразі можна через:

сайт GASUA;

особистий кабінет на сайті оператора;

написати SMS на номер 4647.

А для клієнтів "Газмережі" доступний чат-бот у месенджерах або за номером 0 800 303 104.

Обирайте найбільш зручний для себе варіант та отримуйте рахунки за спожитий газ з актуальними цифрами,

– йдеться у повідомленні.

Що буде, якщо не передати показники вчасно? Наприклад, зробити це вже 6 травня або пізніше. Тоді можуть виставити рахунок на тлі так званого "планового щомісячного об’єму споживання". І він вже може бути вищим за реально спожиті обсяги. А це означає, що й сплатити доведеться більше.

На сайті Нафтогазу зокрема повідомили про новий спосіб передачі показників. Мова йде про застосунок "Куб".

Згідно з інформацією, застосунок допомагає отримати інформацію про зміну рахункового балансу. Також клієнти можуть платити за послуги газопостачання, навіть не виходячі з власної квартири чи будинки.

Через додаток можна керувати кількома рахунками – в особистому кабінеті є функція внести дані в декілька рахунків.

Також можливо контролювати споживання газу, адже вся інформація є в особистому кабінеті.

Зверніть увагу! Користування застосунком "Куб" не змінює умови газопостачання. Зокрема тариф наразі залишається незмінним.

Що ще слід знати українцям щодо газу?

Нагадаємо, що також Нафтогаз змінив реквізити для оплати. Вони вже були зазначені у "платіжках" за березень. Українців зокрема заспокоїли: якщо вони здійснили оплату за старими реквізитами, то хвилюватися не потрібно, адже гроші все одно будуть зараховані. Але наступні платежі просять здійснювати вже на новий рахунок. Тобто це стосується оплати за квітень.

Водночас експерт Михайло Свищо розказав, що українці регулярно сплачують рахунки за газ. Це приблизно 98%. Але є проблеми щодо підприємств. Згідно з його словами, підприємства теплопостачання мають борги за спожитий газ. І вони досягли рівня, якого Україна не бачила з 1990-х років.

Питання цін на газ для населення також залишається важливим. Юлія Свириденко зокрема наголошувала, що для українців має залишитися фіксований тариф. Однак точної інформації щодо вартості газу після 30 квітня наразі немає.