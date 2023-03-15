Перегляд облікової ставки: чи є причини для її підняття

Завтра, 16 березня, Нацбанк вдруге у 2023 році перегляне рівень облікової ставки, який впливає на депозитні ставки та кредити. На думку банкірів, регулятор збереже її на поточному рівні з огляду на ряд факторів.

НБУ збереже ставку на поточному рівні

Банкіри опитані 24 Каналом вважають, що НБУ збереже облікову ставку на поточному рівні у 25%. Іван Світек зауважив, що не бачить передумов чи навіть сигналів для зміни облікової ставки НБУ на засідання 16 березня.

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Іван Світек Голова правління Юнекс Банку З одного боку, під час минулих засідань члени комітету неодноразово підкреслювали високу важливість збереження тактики передбачуваності щодо монетарних рішень, що є справді важливим для підтримання макроекономічної стабільності. Та неодноразово зауважували, що не бачать передумов для зниження ставки до I кварталу 2024 року.

Інший банкір Герман Марченко вважає, що найближчим часом не варто очікувати різких змін в політиці регулятора: зараз ще недостатньо умов для перегляду облікової ставки. Також він вважає, що зараз вкрай важливо втримати те, що є – хоч і хитку, але все ж таки економічну стабільність.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Тому є підстави розраховувати на те, що в березні облікова ставка НБУ не буде переглянута і залишиться на рівні 25%. Оновлений прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% до кінця І кварталу 2024 року.

На що впливає облікова ставка

За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує. Відповідно зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Міжнародна підтримка та курс долара

Марченко зауважує, що помірна інфляція, отримання Україною вагомої системної міжнародної фінансової допомоги, досягнутий баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту вкупі зі стабільною обліковою ставкою та офіційним курсом валют – це підґрунтя для сталості, зокрема у банківському секторі та на валютному ринку.

Ситуація з інфляцією

НБУ зафіксував курс долара у липні 2022 року на рівні 36,6 гривні за долар. Також 28 лютого цього року готівковий курс різко обвалився й наразі практично досяг 38 гривень за долар проти понад 42 гривень влітку торік.

Іван Світек вважає, що його прогноз щодо рівня облікової ставки підтверджують й останні показники інфляції.

За даними Держстату, за підсумками лютого інфляція у річному вимірі скоротилася до 24,9%.

Разом з тим за підсумками І кварталу навряд чи встигне уповільнитися до прогнозованих НБУ 23,6%.

Тобто загалом тренд на зниження темпів зростання цін посилився, але динаміка все ще не дозволяє ухвалювати рішення про пом’якшення монетарної політики,

– вважає Банкір.