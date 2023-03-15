НБУ сохранит ставку на текущем уровне
Банкиры опрошены 24 Каналом считают, что НБУ сохранит учетную ставку на текущем уровне в 25%. Иван Свитек отметил, что не видит предпосылок или сигналов для изменения учетной ставки НБУ на заседание 16 марта.
Читайте также Доллар почти по 38 гривен: продолжит ли курс падать на этой неделе
С одной стороны, в ходе прошлых заседаний члены комитета неоднократно подчеркивали высокую важность сохранения тактики предсказуемости в отношении монетарных решений, что действительно важно для поддержания макроэкономической стабильности. Но неоднократно отмечали, что не видят предпосылок для снижения ставки к I кварталу 2024 года.
Другой банкир Герман Марченко считает, что в ближайшее время не стоит ожидать резких изменений в политике регулятора: сейчас недостаточно для пересмотра учетной ставки. Также он считает, что сейчас крайне важно удержать то, что есть – хоть и шаткую, но все же экономическую стабильность.
Поэтому есть основания рассчитывать на то, что в марте учетная ставка НБУ не будет пересмотрена и останется на уровне 25%. Обновленный прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% к концу I квартала 2024 года.
Международная поддержка и курс доллара
Марченко отмечает, что умеренная инфляция, получение Украиной весомой системной международной финансовой помощи, достигнутый баланс между спросом и предложением на наличную валюту вместе со стабильной учетной ставкой и официальным курсом валют – это основа для постоянства, в частности, в банковском секторе и на валютном рынке.
Ситуация с инфляцией
Иван Свитек считает, что его прогноз по уровню учетной ставки подтверждают и последние показатели инфляции.
- По данным Госстата, по итогам февраля инфляция в годовом исчислении сократилась до 24,9%.
- Вместе с тем, по итогам І квартала вряд ли успеет замедлиться до прогнозируемых НБУ 23,6%.
То есть в целом тренд на снижение темпов роста цен усилился, но динамика все еще не позволяет принимать решение о смягчении монетарной политики,
– считает Банкир.