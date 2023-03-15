НБУ сохранит ставку на текущем уровне

Банкиры опрошены 24 Каналом считают, что НБУ сохранит учетную ставку на текущем уровне в 25%. Иван Свитек отметил, что не видит предпосылок или сигналов для изменения учетной ставки НБУ на заседание 16 марта.

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Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка С одной стороны, в ходе прошлых заседаний члены комитета неоднократно подчеркивали высокую важность сохранения тактики предсказуемости в отношении монетарных решений, что действительно важно для поддержания макроэкономической стабильности. Но неоднократно отмечали, что не видят предпосылок для снижения ставки к I кварталу 2024 года.

Другой банкир Герман Марченко считает, что в ближайшее время не стоит ожидать резких изменений в политике регулятора: сейчас недостаточно для пересмотра учетной ставки. Также он считает, что сейчас крайне важно удержать то, что есть – хоть и шаткую, но все же экономическую стабильность.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Поэтому есть основания рассчитывать на то, что в марте учетная ставка НБУ не будет пересмотрена и останется на уровне 25%. Обновленный прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% к концу I квартала 2024 года.

На что влияет учетная ставка Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает. Соответственно изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Международная поддержка и курс доллара

Марченко отмечает, что умеренная инфляция, получение Украиной весомой системной международной финансовой помощи, достигнутый баланс между спросом и предложением на наличную валюту вместе со стабильной учетной ставкой и официальным курсом валют – это основа для постоянства, в частности, в банковском секторе и на валютном рынке.

Напомним! НБУ зафиксировал курс доллара в июле 2022 года на уровне 36,6 гривны за доллар. Также 28 февраля этого года наличный курс резко обвалился и практически достиг 38 гривен за доллар против более 42 гривен летом в прошлом году.

Ситуация с инфляцией

Иван Свитек считает, что его прогноз по уровню учетной ставки подтверждают и последние показатели инфляции.

По данным Госстата, по итогам февраля инфляция в годовом исчислении сократилась до 24,9%.

Вместе с тем, по итогам І квартала вряд ли успеет замедлиться до прогнозируемых НБУ 23,6%.

То есть в целом тренд на снижение темпов роста цен усилился, но динамика все еще не позволяет принимать решение о смягчении монетарной политики,

– считает Банкир.