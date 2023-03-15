НБУ збереже ставку на поточному рівні
Банкіри опитані 24 Каналом вважають, що НБУ збереже облікову ставку на поточному рівні у 25%. Іван Світек зауважив, що не бачить передумов чи навіть сигналів для зміни облікової ставки НБУ на засідання 16 березня.
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З одного боку, під час минулих засідань члени комітету неодноразово підкреслювали високу важливість збереження тактики передбачуваності щодо монетарних рішень, що є справді важливим для підтримання макроекономічної стабільності. Та неодноразово зауважували, що не бачать передумов для зниження ставки до I кварталу 2024 року.
Інший банкір Герман Марченко вважає, що найближчим часом не варто очікувати різких змін в політиці регулятора: зараз ще недостатньо умов для перегляду облікової ставки. Також він вважає, що зараз вкрай важливо втримати те, що є – хоч і хитку, але все ж таки економічну стабільність.
Тому є підстави розраховувати на те, що в березні облікова ставка НБУ не буде переглянута і залишиться на рівні 25%. Оновлений прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% до кінця І кварталу 2024 року.
Міжнародна підтримка та курс долара
Марченко зауважує, що помірна інфляція, отримання Україною вагомої системної міжнародної фінансової допомоги, досягнутий баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту вкупі зі стабільною обліковою ставкою та офіційним курсом валют – це підґрунтя для сталості, зокрема у банківському секторі та на валютному ринку.
Ситуація з інфляцією
Іван Світек вважає, що його прогноз щодо рівня облікової ставки підтверджують й останні показники інфляції.
- За даними Держстату, за підсумками лютого інфляція у річному вимірі скоротилася до 24,9%.
- Разом з тим за підсумками І кварталу навряд чи встигне уповільнитися до прогнозованих НБУ 23,6%.
Тобто загалом тренд на зниження темпів зростання цін посилився, але динаміка все ще не дозволяє ухвалювати рішення про пом’якшення монетарної політики,
– вважає Банкір.