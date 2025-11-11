МВФ занепокоєний деякими бюджетними заходами в Україні: чим це загрожує Києву

Міжнародний валютний фонд занепокоєний низкою бюджетних заходів України. Це відбувається на тлі того, що Фонд розпочинає переговори щодо нової чотирирічної кредитної програми.

Що саме непокоїть МВФ щодо України?

Пільги з оподаткування, зокрема для переробної промисловості України та для самозайнятих підприємців, викликали занепокоєння у МВФ, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також "Чим швидше, тим краще": у ЄС попередили про ризики із затягуванням "репараційного кредиту"

На думку кредитора, такі заходи можуть ускладнити вже й без того нестійке фінансове становище Києва. Фонд також висловив заперечення щодо пропозиції надати українцям безплатний проїзд у поїздах за зниженими тарифами на відстань до 3 000 кілометрів.

Напруга у політиці між МВФ і Україною може ускладнити нові переговори з вашингтонським кредитором щодо пакета допомоги, який може сягнути 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо! Минулого місяця фонд переконав українських чиновників суттєво підвищити оцінку фінансових потреб Києва. За оцінками МВФ, до кінця 2029 року Україні потрібно буде близько 65 мільярдів доларів, більшу частину з яких – упродовж найближчих двох років.

У серпні МВФ висловив занепокоєння податковим законодавством у листі до голови парламентського комітету з фінансів Данила Гетманцева. Подібні зауваження також були направлені прем’єр-міністру Юлії Свириденко, яка відповіла, що законопроєкти, які викликали занепокоєння, ще не були остаточно ухвалені.

Економіка України зазнала удару через посилені атаки на енергетичну систему країни, коли держава входить у чергову зиму, що проходить під час війни,

– йдеться у матеріалі.

Уряд запровадив низку заходів, щоб полегшити становище громадян, зокрема пропозицію про безплатний проїзд залізницею. У міру просування переговорів однією з вимог МВФ до Києва буде відмова від надання споживачам пільгових тарифів у межах лібералізації газового ринку.

Зауважте! Посилений наступ Росії знищив майже 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що змусило Київ шукати додаткові 1,9 мільярда євро для збільшення імпорту на зиму.

Фонд також хоче, щоб Україна скоротила тіньову економіку. За оцінками, вона перевищує 30% від обсягу ВВП.

МВФ продовжує тиснути на монетарну владу, вимагаючи швидшої девальвації гривні, що збільшить доходи, номіновані у національній валюті,

– пишуть у Bloomberg.

Проте Національний банк України опирається цій пропозиції, побоюючись суспільного невдоволення.

Як зазначають у тексті, переговори з МВФ стають дедалі нагальнішими, адже країна залежить від міжнародних донорів, які фінансують, зокрема, охорону здоров’я та пенсії. Влада України спочатку планувала отримати схвалення нової програми МВФ до кінця року. Однак тепер це, ймовірно, відкладеться до січня.

Спершу МВФ очікує, що Європейський Союз реалізує план із використання заморожених активів російського центробанку для гарантування фінансування позики Україні. ЄС планує зробити це в грудні.

Важливо! У разі провалу цієї ініціативи під загрозою може опинитися і фінансування України з боку МВФ.

Нагадаємо, що раніше вже у Bloomberg писали, що МВФ нібито вимагає девальвації гривні від Нацбанку. Мовляв, таким чином фонд прагне зміцнити фінансову ситуацію в Україні.

Однак НБУ, згідно з інформацією, виступає проти подібної ініціативи. У Національному банку вважають, що таке рішення посилить ризики для інфляції та громадських настроїв.

Що ще відомо щодо ситуації з "послабленням" гривні?