МВФ обеспокоен некоторыми бюджетными мерами в Украине: чем это грозит Киеву

Международный валютный фонд обеспокоен рядом бюджетных мер Украины. Это происходит на фоне того, что Фонд начинает переговоры по новой четырехлетней кредитной программе.

Что именно беспокоит МВФ в отношении Украины?

Льготы по налогообложению, в частности для перерабатывающей промышленности Украины и для самозанятых предпринимателей, вызвали беспокойство у МВФ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По мнению кредитора, такие меры могут осложнить уже и без того неустойчивое финансовое положение Киева. Фонд также высказал возражения относительно предложения предоставить украинцам бесплатный проезд в поездах по сниженным тарифам на расстояние до 3 000 километров.

Напряжение в политике между МВФ и Украиной может осложнить новые переговоры с вашингтонским кредитором по пакету помощи, который может достичь 8 миллиардов долларов.

Напомним! В прошлом месяце фонд убедил украинских чиновников существенно повысить оценку финансовых потребностей Киева. По оценкам МВФ, до конца 2029 года Украине нужно будет около 65 миллиардов долларов, большую часть из которых – в течение ближайших двух лет.

В августе МВФ выразил обеспокоенность налоговым законодательством в письме к председателю парламентского комитета по финансам Даниилу Гетманцеву. Подобные замечания также были направлены премьер-министру Юлии Свириденко, которая ответила, что законопроекты, которые вызвали беспокойство, еще не были окончательно приняты.

Экономика Украины получила удар из-за усиленных атак на энергетическую систему страны, когда государство входит в очередную зиму, проходящую во время войны,

– говорится в материале.

Правительство ввело ряд мер, чтобы облегчить положение граждан, в частности предложение о бесплатном проезде по железной дороге. По мере продвижения переговоров одним из требований МВФ к Киеву будет отказ от предоставления потребителям льготных тарифов в рамках либерализации газового рынка.

Обратите внимание! Усиленное наступление России уничтожило почти 60% внутренней добычи газа в Украине, что заставило Киев искать дополнительные 1,9 миллиарда евро для увеличения импорта на зиму.

Фонд также хочет, чтобы Украина сократила теневую экономику. По оценкам, она превышает 30% от объема ВВП.

МВФ продолжает давить на монетарную власть, требуя скорейшей девальвации гривны, что увеличит доходы, номинированные в национальной валюте,

– пишут в Bloomberg.

Однако Национальный банк Украины сопротивляется этому предложению, опасаясь общественного недовольства.

Как отмечают в тексте, переговоры с МВФ становятся все более насущными, ведь страна зависит от международных доноров, которые финансируют, в частности, здравоохранение и пенсии. Власти Украины изначально планировали получить одобрение новой программы МВФ до конца года. Однако теперь это, вероятно, отложится до января.

Сначала МВФ ожидает, что Европейский Союз реализует план по использованию замороженных активов российского центробанка для обеспечения финансирования займа Украине. ЕС планирует сделать это в декабре.

Важно! В случае провала этой инициативы под угрозой может оказаться и финансирование Украины со стороны МВФ.

Напомним, что ранее уже в Bloomberg писали, что МВФ якобы требует девальвации гривны от Нацбанка. Мол, таким образом фонд стремится укрепить финансовую ситуацию в Украине.

Однако НБУ, согласно информации, выступает против подобной инициативы. В Национальном банке считают, что такое решение усилит риски для инфляции и общественных настроений.

