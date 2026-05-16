США та Китай домовилися знизити мита після переговорів Трампа і Сі: яких ще рішень очікувати

Китай заявив, що погодився зі США знизити мита на деякі товари для сприяння двосторонній торгівлі. Там впевнені, що зв'язки між цими двома найбільшими економіками світу ще більше стабілізуються після історичної зустрічі Сі та Трампа.

Про що ще домовилися країни, пише Bloomberg.

Про що домовилися США та Китай?

Міністерство торгівлі Китаю у суботу, 16 травня, заявило, що Пекін і Вашингтон вживуть низку заходів, зокрема взаємне зниження мита на певні товари, для розширення двосторонньої торгівлі у сфері сільського господарства.

Там не надали більш детальної інформації, додавши, що обидві сторони ще ведуть переговори щодо деталей.

Водночас у відомстві зауважили, що за результатами переговорів обидві країни "можуть знайти розв'язання проблем шляхом діалогу та співпраці".

Нагадаємо, що Трамп завершив свою поїздку до Пекіна в п'ятницю, 15 травня. Це був перший візит президента США до Китаю за майже десять років. Обидва лідери позитивно оцінили американо-китайські відносини, але також обговорили спірні питання, починаючи від торгівлі з Тайванем і закінчуючи війною в Ірані.



Після візиту стало відомо, що Трамп розглядає можливість послаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, які купують нафту в Ірану.

У заяві Китаю також підтверджено плани щодо придбання американських літаків. Кількості бортів та їхньої марки не вказували.

Сам же Трамп заявляв, що Китай купить 200 "великих" літаків, що підтвердила компанія Boeing. Припускають, що Пекін зацікавлений у придбанні 500 бортів 737 Max.

Довідково. 737 Max є однією з найбільш популярних моделей вузькофюзеляжних літаків у світі.

Китай також заявив, що активно розглядатиме занепокоєння США щодо імпортних ліцензій на свої м'ясні заводи, а також питання, пов'язані з імпортом птиці з деяких штатів США.

Раніше Китай поновив імпортні ліцензії для сотень американських м'ясних заводів, щоб відродити торгівлю м'ясом.

Також міністерство торгівлі зазначило, що обидві сторони домовилися створити ради з інвестицій та торгівлі для обговорення проблемних питань.

Китай додав, що США розглядатимуть занепокоєння Пекіна щодо автоматичного затримання молочних продуктів та водних продуктів з Китаю, експорту рослин у горщиках до США та визначення Шаньдуна зоною, вільною від високопатогенного пташиного грипу.

Довідково. У провінції Шаньдун циркулюють різні штами вірусу пташиного грипу. У різні роки у регіоні фіксували як поодинокі випадки зараження людей, так і спалахи серед дикої та домашньої птиці.



До слова, в іншій провінції Китаю Гуандун у 2023 році зафіксували першу у світі смерть людини від субтипу пташиного грипу H3N8.

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США наразі затримує молочні продукти з Китаю через наявність у них меламінових речовин, а деякі продукти водного походження – через наявність несанкціонованих препаратів.

Що ще відомо про візит американців до Пекіна?

Журналістка New York Post Емілі Гудін повідомила, що після завершення державного візиту до Китаю делегація США на чолі з президентом Трампом провела спеціальну перевірку безпеки перед вильотом додому. Вони викинули всі китайські подарунки. Це зробили з міркувань кібербезпеки та протоколами захисту інформації, які забороняли брати електронні пристрої китайського походження на борт літака.

Цікаво, що не без пригод минувся візит до Китаю держсеку Рубіо. Того затролили у соцмережах через спортивний костюм як у Ніколаса Мадуро, експрезидента Венесуели. Користувачі відзначили, що одяг посадовця схожий на той, у якому венесуельського диктатора американські військові викрали у січні 2026.

Сам же Китай перед візитом Трампа пішов на деякі поступки. Зокрема, він вирішив відправити у США пару гігантських панд Пінг Пінг та Фу Шуан. Імена тваринок означають китайською мовою мир та подвійне багатство. А ще Китай схвалив показ двох голлівудських фільмів у кінотеатрах під час свого Золотого тижня у травні, хоча перевага завжди надається стрічкам китайського виробництва.

Що кажуть експерти про візит Трампа у США?

15 травня, повертаючись до США, Трамп заявив, що обговорив питання України із Сі Цзіньпінем. Хоча, ймовірно, особливих зрушень очікувати не варто. Як раніше зазначив в етері 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, питання війни Росії з Україною не було ключовим для цього візиту.

А політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що зустріч у Пекіні не принесе жодних результатів. Навпаки у США все наближається до запуску чергової процедури імпічменту Трампа.

Водночас президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зауважив 24 Каналу, що Трамп переносив візит до Китаю, який очікували ще на березень – квітень, через початок військової операції проти Ірану. Американський президент сподівався покращити позиції своєї держави перед зустріччю, але цього не сталося.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначав, що у Трампа немає карт, якими він може грати за столом із Сі. Між політиками величезна прірва, а щоб бути на рівні з Сі, Трампу треба мати не тактичну, а стратегічну перевагу на геополітичній арені – її в американського глави зараз немає.

Цікаво, що Путін полетить до Китаю після Трампа. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зауважив, що там диктатору повідомлять про рішення Сі та Трампа, але навряд чи Путін зможе щось змінити.