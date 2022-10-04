НБУ заборонив українцям пересилати гроші за кордон: що стало причиною

В Україні з 5 жовтня повертається заборона на P2P перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. У Нацбанку пояснили для чого це було зроблено.

Заборона переказів – задля безпеки

Під час пресбрифінгу Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, розповів деталі заборони на перекази з гривневих карток українських банків на картки іноземних банків, передає 24 канал.

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Дозвіл P2P переказів за кордон з гривневих платіжних карток ухвалений у квітні 2022 року. Він дав змогу українцям підтримати під час важких часів своїх близьких, які виїхали з країни. Водночас після понад 7 місяців воєнного стану роль такого інструменту для підтримки громадян за кордоном зменшилася,

– каже заступник голови Ради НБУ.

Крім цього, ризики використання таких переказів, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшується. Зважаючи на такі дії, заборона сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема для економіки та для здійснення оборонних закупівель.

Заборона існує, але тільки для деяких операцій

Василь Фурман пояснив, що простих громадян ця заборона не торкатиметься. Мова йде лише про тих, хто спекулятивними операціями хоче побільше заробити.

Українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти:

за кордон для оплати навчання, тобто на рахунки навчальних закладів;

лікування, транспортування хворих, витрат пов'язаних зі смертю;

для сплати аліментів.

що НБУ дозволив з 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи не резидента. Також, громадяни можуть переказувати кошти міжгривневими платіжними картками українських банків незалежно від країни фактичного перебування клієнта.

Варто зазначити, що зберігатиметься дозвіл на P2P перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у розмірі 100 тисяч гривень.

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Що з курсом

Курс долара на готівковому ринку падає. Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, у коментарі 24 каналу, пояснив, що падіння долара, котре прослідковується другий тиждень поспіль – коливання курсу, і він триватиме не довго.

Він рухається в тому коридорі, який є: від 41 до 42,5 гривні за долар. Це не є падіння, це – звичайне коливання. Якщо врахувати проєкт бюджету, то середньорічний курс який закладений на наступний рік 42 гривні, офіційний курс. Тобто готівковий буде вищий. Тому я не думаю, що в даній ситуації це укріплення гривні є визначальним фактором,

– додав експерт.

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