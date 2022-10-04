НБУ запретил украинцам пересылать деньги за границу: что стало причиной

В Украине с 5 октября возвращается запрет на P2P переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков. В Нацбанке объяснили, для чего это было сделано.

Запрет переводов – для безопасности

Во время прессбрифинга Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ, рассказал детали запрета на переводы с гривневых карт украинских банков на карты иностранных банков, передает 24 канал.

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Разрешение P2P переводов за границу с гривневых платежных карт принято в апреле 2022 года. Он дал возможность украинцам поддержать во время тяжелых времен своих близких, уехавших из страны. В то же время после более чем 7 месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшилась,

– говорит заместитель председателя Совета НБУ.

Кроме того, риски использования таких переводов, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличивается. Учитывая такие действия, запрет будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности для экономики и для осуществления оборонных закупок.

Запрет существует, но только для некоторых операций

Василий Фурман объяснил, что простых граждан этот запрет не затрагивает. Речь идет только о тех, кто спекулятивными операциями хочет побольше заработать.

Украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства:

за границу для оплаты обучения, то есть на счета учебных заведений;

лечение, транспортировка больных, расходов связанных со смертью;

для оплаты алиментов.

что НБУ разрешил с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица не резидента. Также граждане могут переводить средства межгривневыми платежными карточками украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента.

Следует отметить, что будет сохраняться разрешение на P2P переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч гривен.

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Что с курсом

Курс доллара на наличном рынке падает. Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в комментарии 24 канала, пояснил, что падение доллара, которое прослеживается вторую неделю подряд – колебания курса, и он продлится недолго.

Он движется в том коридоре: от 41 до 42,5 гривны за доллар. Это не падение, это – обычное колебание. Если учесть проект бюджета, то среднегодовой курс, который заложен на следующий год 42 гривны, официальный курс. То есть наличный будет выше. Поэтому я не думаю, что в данной ситуации это укрепление гривны является определяющим фактором.

– добавил эксперт.

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