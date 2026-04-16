Уряд ввів нові правила: що зміниться для переселенців

З 1 квітня 2026 року відбулися важливі зміни. Вони торкаються визначення територій, де ведуться бойові дії. Саме ці обставини впливають на надання допомоги для ВПО.

Як тепер формується перелік територій, де ведуться бойові дії?

Раніше перелік територій, де ведуться бойові дії та, які окуповані, визначався Міністерством розвитку громад і територій за погодженням з Міністерством оборони, повідомляє Донбас.SOS.

Читайте також Часу залишилось обмаль: українці можуть отримати допомогу в понад 1,5 тисячі гривень

Важливо! Цей перелік оновлювався у разі потреби. Проте це відбувалося не рідше ніж двічі на місяць.

Тепер же ВПО можуть ініціювати внесення населених пунктів до цього переліку. З 1 квітня діять такі правила:

перелік будуть оновлювати у разі потреби (проте не рідше ніж 1 раз на місяць);

держадміністрації мають подавати пропозиції до переліку до 15 числа кожного місяця у Мінрозвитку;

Зверніть увагу! Пропозиції формуються на основі пропозицій від виконавчих органів місцевих рад або ж військових адміністрацій, які розташовані на відповідних територіях.

погодження здійснює Міноборони протягом 5 днів з моменту надання пропозиції.

У разі, коли пропозиції виконкомів місцевих рад чи військових адміністрацій населених пунктів (у разі їх утворення) не були враховані, такі виконавчі органи та військові адміністрації можуть подавати безпосередньо до Мінрозвитку пропозиції. При Мінрозвитку має бути створена комісія, яка буде розглядати такі пропозиції. Перелік затверджується Мінрозвитку,

– повідомляє організація.

Фактично, тепер кожен переселенець може спробувати додати свій населений пункт у перелік. Для цього ВПО має звернутись до органів влади тієї громади, з якої перемістився.

Зауважимо, наразі заяву можна подати:

до військової адміністрації;

виконавчих органів сільських, селищних або міських рад.

Водночас статус територій можливих бойових дій продовжують надавати громадам, які:

знаходяться на відстані 30 кілометрів від лінії активних бойових дій;

кордону з Росією;

узбережжя моря.

Зауважте! Є винятки, коли до територій можливих бойових дій можуть бути віднесені населені пункти на відстані 100 кілометрів від російського кордону чи морського узбережжя. Проте для цього мають бути відповідні обставини та рішення комісії, йдеться у постанові Кабміну від 28 січня 2026 року № 120.

Що мають знати ВПО?